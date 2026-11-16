Rafał Samborski, Interia Muzyka: Parafrazując pierwszy twój numer, który usłyszałem w życiu ponad 20 lat temu, co by było, gdyby raperzy w Polsce zajęli się tworzeniem piosenek dla dzieci?

Aleksander Kozłowski (Małe Cienie): Wygląda na to, że zaczęliby to robić inaczej. I też bym je robił, parafrazując końcówkę tamtego numeru. Faktycznie, raper zabrał się za tworzenie piosenek dla dzieci, ale chyba trochę zapominając, że jest raperem. Wyszło na to, że przez te dwadzieścia parę lat przypadkiem nauczyłem się śpiewać i w końcu mam okazję to wykorzystać w muzyce dla dzieci, która jest na to bardziej otwarta. Ten rap w tym wszystkich trochę zniknął. Tu i ówdzie się pojawia delikatnie, ale nie zależy mi jakoś szczególnie na tworzeniu rapu dla dzieci.

Po co w takim razie Małe Cienie, kiedy jesteś uznanym i nagradzanym twórcą teledysków? Wydawałoby się, że powinieneś być spełniony w tej materii.

- Właśnie z tego powodu, że w tej materii jestem spełniony. Jest pewna różnica w twórczości filmowej Przedmarańczy, z której jestem dumny i która ma ważne miejsce w moim życiu, a w twórczości Małych Cieni. Teledysk jest sztuką wtórną do czyjejś sztuki głównej. Zdarzyło mi się kilka razy stworzyć obraz, który swoją popularnością przebił nawet utwór, do którego był zrobiony, ale robienie swojej własnej sztuki to praca na zupełnie innych zasadach.

To dlaczego potrzebujesz Małych Cieni?

- O to chodzi, że one zupełnie nie są potrzebne mnie. Są potrzebne dzieciom, a właściwie "przyszłym dorosłym" - bo stworzyłem ten projekt po to, żeby moja córka miała czego słuchać.

Natknąłem się na ogromne ilości "dziecio-polo", którego już wtedy w internecie było bardzo dużo. Od tych 6 lat "dziecio-polo" zrobiło się zauważalnie więcej i jest ono zauważalnie gorsze. Doszła do tego jeszcze muzyka AI dla dzieci, która dla mnie jest pewnego rodzaju zbrodnią na ludzkości - i to nie jest metafora. Uważam to za spory problem.

Więc po co mi to? Nie mnie. Mojemu dziecku - i nie tylko mojemu. Ta muzyka zaczęła krążyć po kolejnych osobach, a potem moja żona poinformowała mnie, że to nie może już leżeć w szufladzie. Przekonała mnie, że ludzie chcą tego słuchać i trzeba tym zasypać kolejnych rodziców, żeby mieli alternatywę dla "dziecio-polo" oraz dla nieszczęsnej muzyki AI. I zaczynam wierzyć, że faktycznie jest to potrzebne.

Jak więc twoja córka zareagowała na pierwszą piosenkę dla przyszłych dorosłych?

- Była zachwycona i nadal jest moim pierwszym krytykiem do wszystkiego, co zrobię. Moja druga córka jest drugim krytykiem. Można więc powiedzieć, że mam swoją własną grupę testową w domu.

Muszę od razu w takim razie cię spytać, czy dochodziło do takich sytuacji, że zgłosiły ci jakąś uwagę, którą później implementowałeś?

- Ta muzyka jest ciemna, dziwna, mocno odstaje od wesołej, radosnej muzyczki dla dzieci. Ale ostatnio przesadziłem, ponieważ napisałem piosenkę o myszkach, które się tulą przed zaśnięciem i ogrzewają się wzajemnie. Młoda tego posłuchała i mówi: "Tata, ta piosenka jest zbyt duchowata". No to zaczynam od nowa, skoro nawet dziecko przyzwyczajone do słuchania metalu mówi mi, że piosenka jest zbyt duchowata i straszna. Więc tak: dzieci są pierwszym krytykiem, bo to jest jedyna grupa docelowa, na której mi zależy.

Wydaje mi się, że wielu dorosłych jednak wkręciło się w te piosenki. Kiedy usłyszałem "Łyżka nie ma buzi", to myślę, że kilka osób w pracy mogło mnie następnego dnia za to podśpiewywanie znienawidzić.

- Wiem to od jakiegoś tygodnia, od kiedy nastąpił ten magiczny moment, w którym Małe Cienie wystrzeliły. Szczerze mówiąc, na początku byłem trochę zaskoczony, zwłaszcza przy "Łyżka nie ma buzi" i "Idzie mrówa", które z założenia są utworami czysto dla dzieci. Ale z drugiej strony bardzo mnie cieszy, gdy docierają do mnie sygnały, że tych utworów ambitniejszych, na przykład "Jaskółek" czy "Chlip, chlip" dorośli używają w swoich trudnych momentach do regulacji.

Sam jestem osobą, która stara się codziennie medytować. Zastanawiam się, czy to może nie wynikać z tego, że ludzie trafiają na twój kanał, mogą pierwszy raz w życiu trafiać na takie materiały regulacyjne.

- Istnieje taka szansa. To nie jest tak, że wszyscy słuchali Portishead i Anji Garbarek w młodości. Wiesz, ja miałem swoją muzykę regulacyjną i był nią trip-hop.

W pełni rozumiem - to też był dla mnie ważny gatunek.

- Takiej muzyki jest teraz mało. Nagrałem też tak zwane "Cichotki" - oparte o mindfulness nagrania regulacyjne pomagające zasnąć. To jest forma medytacji. I tutaj też dostaję taki sygnał, że nie tylko dzieci, ale również dorośli się tym regulują. Bardzo mnie to cieszy, że i "Cichotki" i muzyka spełniają swoją funkcję.

Dodatkowo "dziecio-polo", o którym mówiłeś, to często po prostu utwory przerobione z disco polo. które mają zmieniony tekst pod dzieci, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzieci trafią na te oryginały, które potrafią być na przykład wulgarne.

- Dla mnie bardzo ważnym odkryciem było to, że dzieci chcą słuchać muzyki dla dorosłych, ponieważ jest ona bardziej zróżnicowana i ciekawsza. Jej treści mogą jednak z różnych powodów zupełnie nie być właściwe dla dzieci albo po prostu być dla nich nieinteresujące. Dlatego tworzę muzykę, która kompozycyjnie, instrumentalnie, a nawet wokalnie jest muzyką dla dorosłych, ale z treściami dla dzieci. I to też nieinfantylnymi.

Być może dzięki temu poszerzą swoje horyzonty? Nie będą słuchać tylko tego, czego słuchają rówieśnicy, ale wyrobią sobie jakiś gust i będą szukać w muzyce czegoś trudniejszego? Nie boję się użyć określenia "coś trudniejszego", bo daje to ostatecznie większą satysfakcję i robi z muzyki coś więcej niż dźwięki w tle. I chyba na tym zależy mi najbardziej. Dlatego to się nazywa "muzyka dla przyszłych dorosłych" - żeby te dzieci jako przyszli dorośli zaczęły traktować muzykę poważniej, ponieważ wcześniej zostały poważniej potraktowane przez muzykę.

Małe Cienie to jednak coś więcej niż muzyka. Powstała też książka "Balonik Bartek odleciał".

- "Balonik Bartek odleciał" też jest taką książką, która też ma swoją funkcję i czemuś służy, nie tylko opowiedzeniu historii i rozbawieniu młodego czytelnika. To opowieść o pogodzeniu ze stratą i o nowych początkach. Gdzieś w trakcie przewija się co najmniej kilka pojedynczych historii, które pozwalają mi powiedzieć coś o emocjach: o smutku, o złości.

Książka jest spisaną wersją bajek, które opowiadałem swojej córce na dobranoc i często były one dostosowywane do tego, co działo się u niej danego dnia. Odcinek o złości jest więc czymś, co opowiedziałem w dniu, kiedy było jej to potrzebne. Mam nadzieję, że komuś przyda się to, kiedy jego dziecko będzie zmagało się z danymi emocjami.

Do "Balonika Bartka" powstał też audiobook z bardzo ciekawą obsadą.

- Kiedy pisałem postać Motyla, mówił on w mojej głowie tym uprzejmym, przyjemnym głosem Rahima, tak samo jak jedna z Chmur mówiła głosem Gutka. Te postaci były przypisane, zanim tak naprawdę książka powstała w całości. Pojawia się tam między innymi Jakub B. Bączek - druga postać obok mojej żony, która miała największy wpływ na to, że to wszystko powstało. Mówca motywacyjny, grający postać Zbyt Zmotywowanego Gołębia, to jest perfekcyjne trafienie, czyż nie? Pojawił się też m.in. Cezik, co mnie bardzo cieszy, bo jeżeli ktoś ma prawo do głosu Księżyca w Polsce, to jest to właśnie on.

A co z warsztatami dla dzieci, które prowadzisz?

- To się wzięło stąd, że zaczęliśmy z żoną nagrywać proste kursy rysowania - rysuneczki do włączenia dzieciom, żeby łatwiej narysowały pajączka i dżdżowniczkę.

Zrobiliśmy z taką filozofią, żeby nie były zbyt ładne. Dlaczego? Zbyt ładne rysunki mogą zablokować dziecko, bo pomyśli: "O nie, w życiu czegoś takiego nie zrobię". Natykaliśmy się na to, rysując z naszymi dziećmi, więc trochę obniżyliśmy poprzeczkę - do rysowania bardziej dziecięcego, ale jednocześnie bez nadmiernego infantylizowania. Kiedy więc doszło do pierwszych koncertów, pomyślałem sobie: "No właśnie, dlaczego by nie zrobić takich warsztatów z dzieciakami na sali?". Przyjęło się to niesamowicie.

Dzieciaki wkręcają się w rysowanie, dodają swoje pomysły. Długie dyskusje o tym, jakie ogonki mają świnki, mocno dzieci angażują. Dwie godziny uwagi dzieci - co podobno jest ciekawym wynikiem, pokazują, że takie warsztaty na żywo działają.

Faktycznie dzieci we współczesnym świecie mają deficyt uwagi. Moje na przykład są totalnie wkręcone dzięki mojemu zaangażowaniu w filmy Studia Ghibli, chociaż z początku bardzo marudziły na to powolne tempo. Jak porównujesz sobie to z innymi bajkami, które mają cięcia co trzy sekundy jak "Psi patrol", to trudno się dziwić, że mają problemy z czymś, co wymaga od nich skupienia i cierpliwości.

- To jest prawda. Chociaż i tak mam mniejszy problem z bajkami dla dzieci niż z muzyką. Jasne… za szybki montaż, zbędny ruch kamery, bardzo ostre kolory. Ale wiesz, gdzieś po drugiej stronie są bajki dobre dla dzieci. Dzisiaj mamy takie cudowne produkcje jak "Wyspa Puffinów" czy "Śmierciarka Śmietek", które dzieją się w spokojnym, dobrym tempie, tworzone przez ludzi, którzy doskonale wiedzą, co robią, jak nie zepsuć dziecka nadmiarem bodźców.

Wiesz, trzeba dzieci do tego przyzwyczaić, postawić im to jako wyzwanie, a rodzice mają dzisiaj ogromne problemy, by stawiać wyzwania dzieciom.

Mówiłeś o filmach studia Ghibli i to jest właśnie to. Musisz przeprowadzić dziecko przez pierwsze 10 minut, w których nic się nie dzieje. Patrz chociażby na początek "Mojego sąsiada Totoro", gdzie jadą przez wieś.

To może kolejnym aspektem działalności Małych Cieni powinna być animacja?

- Kusi, natomiast zbyt dużo wiem o czasochłonności i kosztowności animacji, żeby w to iść. Zresztą zauważ, że teledyski Małych Cieni z założenia nie mają przyciągać uwagi i nie dzieje się w ich za wiele.

Jest inne medium, które jest mi bliższe i to są gry. Kiedyś dotarło do mnie, że jeżeli moje dziecko ma dwadzieścia kilka minut czasu ekranowego i może je spędzić przed bodźcującą kreskówką, albo zagrać w regulującą grę, to wybór jest prosty. Niestety, gry dla dzieci to też mocno nieodpowiedzialny rynek, więc zacząłem szukać takich tytułów wśród gier dla dorosłych i znalazłem "Monument Valley" albo "Prune". Przeniosłem to na dziecięce poletko i na początek stworzyłem spokojne gry "Cichy Królik" i "Pasujki", a przede mną duża, poważna gra narracyjna.

Jest jeszcze podcast rodzicielski.

- Tak, na razie krąży wokół tematów regulacyjnych. Jako człowiek mający problem z przebodźcowaniem odkryłem jak istotna jest też praca nad tym tematem u dzieci. Na przykład dziecko, które wyszło z sali zabaw niekoniecznie musi być dzieckiem współpracującym i to wcale nie znaczy, że jest "niewdzięczne".

Podcast rozciąga się powoli na tematy kulturowe, m.in. tematy bajek, ale w dużym stopniu mówi o komunikacji z dzieckiem. Podcastów ojcowskich jest mało, a skoro mam swoje rozwiązania, to może u kogoś innego się też sprawdzą?

To takie pytanie, czy skupienie na projekcie Małe Cienie sprawią, że fani dorosłej twórczości podpisywanej jako Kopruch będą zmuszeni poczekać na nowe rzeczy?

- Myślę, że są przyzwyczajeni, iż moja częstotliwość wydawania materiałów jest dwucyfrowa. Mam w tej chwili przygotowany materiał z czymś, co nazwać można post-cohenowską poezją mruczaną i ta płyta czeka na wydanie. Dzisiaj bliżej temu do poezji śpiewanej niż do rapu. Ale wiesz, jak to z tymi gatunkami jest: zawsze się do tego wraca i nie da się od tego całkowicie odejść.