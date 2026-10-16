Damian Westfal, Interia Muzyka: "12 Dreams for Piano" można nazwać kompozycjami sennymi. Czy ta płyta jest wyśniona?

Aleksander Dębicz: Lubię tak o niej mówić, ponieważ powstała bardzo spontanicznie, pod wpływem specyficznego nastroju, który towarzyszył mi w pewnym okresie życia. Trudno go opisać. W ogóle nie planowałem tej płyty, a jednak pod wpływem tego nastroju zacząłem komponować bardzo szybko, impulsywnie. W tym sensie jest więc wyśniona. Uważam ją za swój najbardziej osobisty album właśnie dlatego, że zazwyczaj nie komponuję bezpośrednio pod wpływem nastroju - raczej staram się go stworzyć. Nie oznacza to oczywiście, że jestem obojętny na różne zjawiska czy emocje. Czym innym jest jednak koncert, podczas którego mogę czerpać inspirację choćby od publiczności, a czym innym samo komponowanie. Równolegle zainteresowałem się tematyką snu, jego poetyką i logiką. Nałożyły się więc na siebie dwie rzeczy: emocja, która bezpośrednio wpłynęła na powstanie muzyki, oraz chęć eksplorowania stanów, jakich doświadczamy podczas snu.

Sporo utworów powstało podobno w ciągu jednego wieczoru, a cały materiał zaledwie w dwa-trzy miesiące. Co wtedy działo się w twoim życiu? Jakie emocje ci towarzyszyły?

Szczerze mówiąc, bardzo trudno mi o tym opowiedzieć. Nie chodzi o to, że krępuje mnie to pytanie, ale po prostu nie potrafię ubrać tych emocji w słowa. Te utwory są wyrazem tamtego stanu emocjonalnego. Mam zresztą takie przekonanie, że w pewnym momencie okoliczności powstania utworu przestają mieć znaczenie. Kiedy muzyka się materializuje, zostaje zapisana, a później nagrana, w pewnym sensie odrywa się od artysty i zaczyna żyć własnym życiem. Zawsze uważałem, że to niezwykłe zjawisko w sztuce.

Zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś o komponowaniu: że zazwyczaj próbujesz stworzyć nastrój, zamiast zdać się na wenę. Czy takie podejście nie grozi sztucznością?

W przypadku "12 Dreams for Piano" było inaczej. Jak wspomniałem, nie planowałem tego albumu. Byłem bardzo zainspirowany emocją, która mi towarzyszyła, więc tutaj impuls pojawił się sam. Zazwyczaj jednak uważam, że nie można czekać na wenę. Trzeba aktywnie szukać pomysłów. To praca. Bardzo podoba mi się to, co mówił David Lynch, którego uważam za wielkiego mistrza oniryzmu. Lubiłem oglądać jego wywiady. Porównywał poszukiwanie inspiracji do łowienia ryb: trzeba wyjść na pomost i aktywnie szukać, zamiast czekać, aż pomysły same przyjdą. Oczywiście czasem zdarza się błysk inspiracji, ale trzeba go jeszcze uchwycić i przetworzyć. Cieszę się, że zainteresowałem się tematyką snu, ponieważ mam poczucie, że sama emocja to nie wszystko. Trzeba ją jeszcze przetworzyć intelektualnie, bo inaczej może grozić nam kicz. W tym sensie sen mnie uratował: narzuciłem sobie konkretny temat i zacząłem szukać sposobów na oddanie stanów, których doświadczamy podczas śnienia.

Jakiś konkretny sen cię zainspirował?

Nie zainspirował mnie żaden konkretny sen. Interesowały mnie raczej odczucia, jakie towarzyszą nam we śnie, oraz sama jego logika. Myślę, że miało to duży wpływ na formę tych utworów. Z jednej strony mamy więc bezpośredni impuls emocjonalny, z drugiej - świadome poszukiwanie i pracę nad muzyką.

Jesteś kojarzony z muzyką filmową, nawet sam wymyśliłeś gatunek, w którym komponujesz, czyli cinematic classical. Muzyka filmowa zazwyczaj opowiada historię, natomiast sny potrafią zupełnie rozbijać narrację. Jak to przełożyło się na kompozycje?

To prawda, choć akurat moje sny, jeśli je pamiętam, bywają bardzo złożone, fabularne, wręcz filmowe. Rzadko je pamiętam, ale kiedy już coś zostaje mi w głowie, często okazuje się niezwykle charakterystyczne. Sny mają jednak swoją specyficzną logikę. Rozmawiamy z jakąś postacią, po czym nagle zamienia się ona w kogoś innego lub znajdujemy się w jednej scenie i nie możemy z niej wyjść, odczuwamy niemoc, aż w końcu się budzimy. Starałem się oddać te stany w muzyce. Są tu nagłe zmiany nastroju, urwane fragmenty i przejścia w zupełnie inne przestrzenie. Jednocześnie zależało mi na tym, żeby dobrze się tego słuchało, mimo pewnej dziwności formy.

Jak to jest wrócić do korzeni i ponownie nagrać album na fortepian solo?

Bardzo dobrze, bo trochę za tym tęskniłem. Od dawna chciałem nagrać solową płytę. To dla mnie bardzo naturalny język muzyczny, dlatego cieszę się, że mogłem do niego wrócić. Cieszę się też, że gram ten materiał na koncertach. Jest w tym coś niezwykle intymnego: jestem tylko ja i fortepian. Lubię komponować też na większe składy, również takie, w których w ogóle nie ma fortepianu. Sprawia mi to dużo przyjemności, ale czasami dobrze jest wrócić do solowego grania.

Czy komponowanie muzyki inspirowanej snem jest ci bliższe improwizacji czy tradycyjnemu komponowaniu?

To ciekawe... Na tej płycie nie ma improwizacji, chociaż muzyka może sprawiać takie wrażenie. Jestem pianistą, który improwizuje, więc właściwie każdy utwór ma u mnie początek w jakiejś improwizacji. Jeśli jednak chodzi o samą metodę pracy, to w moim przypadku nie różni się ona znacząco od tej, którą stosuję przy innych projektach. Kiedy mam pomysł, dużo gram przy fortepianie i improwizuję wokół niego. Niezależnie od tego, czy tworzę muzykę fortepianową, czy coś zupełnie innego. Później zapisuję pierwsze pomysły ręcznie, piórem - jestem pod tym względem dość oldschoolowy. Następnie konkretyzuję materiał, nagrywam go i przenoszę do komputera. To mój sprawdzony sposób pracy.

Aleksander Dębicz ALEKSANDER SALSKI materiały prasowe

Wspomniałeś o zapisywaniu pomysłów piórem. Co daje ci ten analogowy etap pracy, czego nie zapewnia komputer?

Pisanie piórem mnie uspokaja - to trochę jak medytacja. Nie jestem aż tak radykalny jak Quentin Tarantino, który mówił, że nie da się pisać poezji na komputerze i dlatego tworzy ręcznie. Bez przesady - to przecież narzędzie. Lubię jednak, kiedy pierwszym pomysłom towarzyszy pewna analogowość, dlatego zaczynam przy fortepianie, a nie przed komputerem, i korzystam z papierowego notesu nutowego. Później chętnie sięgam po technologię. Bardzo pomaga i przyspiesza pracę.

Czy najgłębszym momentem albumu jest WEARYMARY? Nawiązuję oczywiście do waszego wspólnego utworu "REM" (najgłębsza faza snu).

To bardzo ciekawa historia. WEARYMARY to artystka-debiutantka, którą poznałem na swojej drodze muzycznej w zupełnie innym kontekście. Okazało się, że wspaniale śpiewa i jest bardzo uzdolnioną kompozytorką. Dodatkowo odkryłem, że sny są dla niej głównym źródłem inspiracji. U mnie to pewien epizod, a ona naprawdę interesuje się snami i je zapisuje. Kiedyś spotkaliśmy się i zaczęliśmy improwizować. Wtedy wydarzyło się coś magicznego - poczułem, że między nami "kliknęło". Uznałem, że nie może jej zabraknąć na tej płycie i postanowiłem zaproponować jej wspólną piosenkę. Nie jest ona częścią cyklu "12 Dreams for Piano", który traktuję jako zamkniętą całość fortepianową, ale jest dodatkową opowieścią rozgrywającą się w świecie snów - czymś odrębnym. Lubię ideę end credits song - piosenki pojawiającej się na napisach końcowych filmu. Nadal należy do świata przedstawionego, ale jest już czymś trochę innym. Właśnie taką rolę pełni ten utwór.

Skoro już rozmawiamy o snach: czy czytasz senniki?

Nie czytam. W okresie pracy nad tym materiałem zdarzyło mi się coś sprawdzić, a także dwa razy zapisać sen, ale traktowałem to raczej jako ćwiczenie intelektualne i ciekawostkę. Nie jestem osobą, która na co dzień analizuje znaczenie snów czy regularnie je zapisuje. Nie zmienia to faktu, że temat jest bardzo interesujący.

A jesteś marzycielem?

Marzę i lubię dążyć do spełniania marzeń.

Trzymam w ręku tę płytę. Na okładce widzimy niezwykłą scenografię. Kto stoi za tą koncepcją i co to za dziwna maszyna, na której próbujesz grać?

Chciałbym podkreślić, że fizyczne wydanie CD jest naprawdę piękne. Odpowiada za nie zespół wspaniałych artystów, na czele z fotografem Aleksandrem Salskim. Stworzyli coś wyjątkowego. Scenografka Paulina Ramlau zaprojektowała między innymi instrument widoczny w tle - senną maszynę do pisania połączoną z fortepianem. Najbardziej niezwykłe jest to, że całość w stu procentach odpowiada temu, co sobie wyobrażałem. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Lubię swoje dotychczasowe okładki i projekty płytowe, ale często są one artystyczną odpowiedzią grafika, fotografa czy plastyka na muzykę, którą mu przekazuję. To również jest ciekawe, bo powstaje w ten sposób odrębna interpretacja. Tym razem wszystko zgadzało się jeden do jednego z moją wizją. To niesamowite uczucie, kiedy okazuje się, że wszyscy wyobrażali sobie dokładnie ten sam świat.

Zarówno muzyka, jak i sny są abstrakcyjne, a jednak oddziałują na nas w bardzo konkretny sposób…

Na pewno muzyka ma pozytywny wpływ na człowieka, a znaczenie kontaktu z nią od najmłodszych lat jest szeroko badane, dlatego warto, żeby dzieci słuchały dobrej muzyki. To, co najbardziej kocham w muzyce, szczególnie instrumentalnej, to właśnie jej abstrakcyjność, czyli że dla odbioru utworu nie jest najważniejsze to, co kompozytor rzeczywiście czuł w chwili jego powstawania. Mogłem mieć coś w głowie, ale po roku czy dwóch mogę już o tym zapomnieć lub myśleć inaczej. Wszyscy się zmieniamy, a nawet kiedy wykonujemy własne utwory, nasz stosunek do nich ewoluuje. Słuchacz nie może wejść do głowy drugiego człowieka. Wyobraża sobie coś własnego, ma inne skojarzenia - i każdy ma do tego prawo. Właśnie to jest w muzyce wspaniałe.

Gdyby sny miały melodie, jak brzmiałaby melodia snów? Czy byłaby to właśnie muzyka z "12 Dreams for Piano"?

Myślę, że każdy miałby inną melodię, bo każdy ma własne sny. To są moje sny i moje melodie.

W świat twoich snów zapewne zabierzesz nas podczas trasy koncertowej…

Serdecznie zapraszam! Mam już za sobą występ w Koninie, a przede mną koncerty w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Bardzo się z tego cieszę, bo te występy różnią się od moich wcześniejszych koncertów solowych. To szczególnie intymne spotkanie z publicznością. Lubię wykonywać cały cykl bez przerwy, tworząc jedną zamkniętą opowieść. Chcę dać słuchaczom możliwość odcięcia się od rzeczywistości i zapadnięcia ze mną w sen, wejścia w trochę dziwny świat i przeżycia go na żywo. Koncert zawsze różni się od nagrania na płycie. Każdy jest inny, bo za każdym razem pojawia się nieco odmienna energia płynąca od publiczności. Uwielbiam to.

Skoro traktujesz "12 Dreams for Piano" jako zamknięty cykl, czy chciałbyś, żeby słuchacze poznawali utwory w kolejności, w jakiej pojawiają się na płycie?

Myślę, że najlepiej słuchać ich w tej kolejności, bo zostały pomyślane jako cykl. Co ciekawe, komponowałem je w zupełnie innej kolejności, ale ostatecznie ułożyłem je w taki sposób, by tworzyły całość. Jednocześnie jestem ostatnią osobą, która chciałaby komukolwiek narzucać, jak ma słuchać muzyki. Te utwory dobrze funkcjonują również osobno. Przed premierą ukazały się trzy single, które działały właśnie jako samodzielne kompozycje.

Wykorzystam jeszcze fakt, że siedzi obok mnie dyrektor artystyczny festiwalu Break in Classic. Jak podsumowałbyś ten czas?

To był bardzo intensywny i udany czas latem. Spotkało mnie tam również wyjątkowe wyróżnienie - otrzymałem medal Gloria Artis, co było dla mnie dużym wzruszeniem. Wcześniej wydarzyło się sporo ważnych dla mnie rzeczy. Skomponowałem między innymi utwór na fortepian i orkiestrę "Yellow Daffodil", który ma dla mnie szczególne znaczenie. To było wielkie przeżycie i wszystko udało się wspaniale. Pracujemy też już nad trzecią edycją festiwalu. Lubię pod koniec roku, w grudniu, spojrzeć wstecz i zobaczyć, co udało się zrobić. Często robię to z satysfakcją, ale jednocześnie jestem człowiekiem skupionym przede wszystkim na tym, co jeszcze przede mną.