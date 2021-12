SG - SLIDER |

5 grudnia 2021 roku odbył się koncert "#Murem za polskim mundurem". Widowisko miało miejsce w 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Zobacz zdjęcia z koncertu!

Captain Jack wystąpił z piosenkami "In The Army Now" oraz "Iko Iko". Przypomniano, że muzyk w przeszłości wielokrotnie koncertował dla wojsk NATO.