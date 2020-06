Zwycięzca "Idola" zakażony koronawirusem

19-letni wokalista Laine Hardy, który wygrał zeszłorocznego amerykańskiego "Idola", ujawnił, że został zakażony koronawirusem.

O wynikach testu wokalista poinformował swoich fanów na Facebooku.

"Nie tak wyobrażałem sobie pierwszy dzień lata. Mój doktor potwierdził, że jestem zakażony koronawirusem. Na szczęście mój przebieg choroby jest łagodny i dochodzę do siebie w domu na kwarantannie. Bądźcie zdrowi i bezpieczni" - napisał.

Urodzony w 2000 roku Laine Hardy próbował swoich sił w "Idolu" dwukrotnie. W 2018 roku dotarł do TOP50, rok później wrócił i oczarował publiczność oraz jury w składzie: Katy Perry, Lionel Richie, Luke Bryan.



W finale programu Hardy pokonał Alejandro Arandę i Madison VanDenburg.

Judges Want Laine Hardy Back on American Idol 2019 | Idols Global

Muzyk ma na koncie jedną EP-kę - wydaną w 2018 roku "In The Bayou".



W Stanach Zjednoczonych do tej pory wykryto ponad dwa miliony zakażeń koronawirusem. Z powodu choroby wywołanej powikłaniami (COVID-19) zmarło ponad 120 tys. osób.



