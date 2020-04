Zuza Jabłońska szykuje debiutancki album z gośćmi. Posłuchaj piosenki "Liczę dni"

Znana z pierwszej edycji "The Voice Kids" Zuza Jabłońska jesienią wyda swój pierwszy solowy album. Teraz nastolatka zaprezentowała kolejny utwór - "Liczę dni".

Zuza Jabłońska prezentuje nowy singel AKPA

Zuza Jabłońska zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids", w której pod trenerskim okiem Barona i Tomsona doszła do ścisłego finału.

W wydanych do tej pory singlach - "Sami", "Powiedz mi to w twarz" (ft. Siles i Jan-Rapowanie), "Spacer po linie", "Wisła", "Znasz mnie lepiej?" i "Ty tylko chcesz" (gościnnie Kuba Karaś z The Dumplings, Kasia Lins i bracia Rosińscy z BeMy) - nastolatka eksperymentuje z gatunkami.

Na debiutanckim solowym albumie Zuzy Jabłońskiej pojawią się właśnie zaskakujący goście specjalni.

Kolejną zapowiedzią płyty jest singel "Liczę dni", do którego powstało tekstowe wideo autorstwa Dawida Ziemby.



"Kończy się świat, nie wiesz, co robić, targają tobą różne emocje. Nie jesteś w stanie tego powstrzymać. Podobnie jest w relacjach międzyludzkich. Ten utwór jest bardzo uniwersalny. Nie musi odnosić się tylko do związku między dwiema osobami. Zastanawiamy się, co poszło nie tak, gdzie popełniliśmy błąd. Obwiniamy siebie i wszystkich dookoła. Czujemy wtedy jakby to był dla nas mały koniec świata" - opowiada Zuza Jabłońska.