"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego syna, brata i przyjaciela Zuri Craiga. Z góry dziękujemy za modlitwę. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby" - można przeczytać w oświadczeniu rodziny.

Produkcja "Mam talent" również wystosowała komunikat.

"Rodzina AGT z przykrością dowiedziała się o odejściu Zuri Craiga. Łączymy się w bólu z jego rodziną i bliskimi" - napisano.

Kim był Zuri Craig?

44-letni Zuri Craig początkowo spełniał się w branży filmowej. Karierę rozpoczął dzięki wsparciu Tylera Perry'ego, który dostrzegł go na Youtube z jego zespołem Craig Lewis Band. Słynny producent i aktor zaproponował mężczyźnie występy w jego filmach. Zuri pojawił się w musicalach: "Madea's Big Happy Family" (2011), "Madea Christmas" (2011), "Madea Gets a Job" (2013).

W 2015 roku Zuri Craig zgłosił się do 10. edycji "Mam talent" razem ze swoim zespołem. Muzyk i jego koledzy zrobili furorę w programie, docierając do finału, gdzie zajęli piąte miejsce.

Ich występ podczas castingu zobaczono ponad 2,7 miliona razy, a będący jurorem specjalnym Michael Buble uhonorował ich Złotym Przyciskiem.

W ostatnim czasie Craig pracował nad projektem "Black Hollywood Atlanta" oraz współtworzył widowisko w Georgii "Sould Food Live". Jego premiera zaplanowana była na listopad 2022 roku.

Wideo