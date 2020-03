Zostańwdomu: Te piosenki powstały podczas kwarantanny

Koronawirus dotarł już do niemal wszystkich państw na świecie. Kolejne gwiazdy przyłączają się do międzynarodowego ruchu #zostańwdomu.

Kolejni muzycy włączają się do ruchu #zostańwdomu /AP Photo/Christian Palma / East News

Większość zarażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny.

Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore.

Obecnie najtragiczniejsza sytuacja panuje we Włoszech. Zarażonych jest tam prawie 28 tys. osób, zmarło ponad 2100. Niestety liczba potwierdzonych przypadków zarażenia wciąż rośnie.

W zawiązku z trudną sytuacją na świecie rozwinął się ruch #zostańwdomu, zachęcający do poddania się dobrowolnej izolacji.

Kolejni muzycy, zarówno ci profesjonalni, jak i muzycy-amatorzy, tworzą specjalne utwory, które mają pomóc przetrwać okres kwarantanny.

Jednym z takich wykonawców jest B.R.O., który nagrał utwór "2020". "Krzyczeliśmy: 'To będzie nasz rok!' / ale chyba krzyczeliśmy za wcześnie / teraz siedzę w domu / złapany w szpony betonu (...) każdy chce być królem / nikt nie chce złapać korony / ulice są puste, lecz za to są pełne domy" - śpiewa wokalista.

"Pisząc ten utwór miałem na celu pokazać jak nasza rzeczywistość może niedługo wyglądać jeśli nie potraktujemy poważnie sytuacji, w której się znaleźliśmy" - wytłumaczył w opisie nagrania.



Wideo B.R.O - 2020 (#zostańwdomu)

Bardziej romantycznie do tematu podszedł Śniechu, tworząc piosenkę "Kwarantanna". "A ja zmierzam ku łazience / kupiłem zapas mydła / skarbie, proszę, weź je / Mydlimy razem ręce / przy tej piosence / (w mojej łazience)" - słyszymy w refrenie.

"Mimo trudnych dni nie zapominajmy o uśmiechu oraz MYCIU RĄK! Tak więc podaj mi mydło i śpiewamy refren!" - napisał twórca.



Wideo Śniechu - KWARANTANNA

Do ruchu przyłączył się również punkowy zespół Obciach. "Chcesz do pracy, a nie masz jak / zniknął teatr i kino też / szkół nie ma, uczelni brak / zostań w domu, w piwnicy leż" - radzą ironicznie muzycy.

Wideo Obciach - Kwarantanna

Swoją piosenkę "Umyj ręce" stworzył youtuber Karol Kuter. "Spędź te dodatkowe 30 sekund w łazience i umyj ręce" - instruuje.



Wideo Umyj Ręce

Internet podbija nagranie ojca i jego trójki dzieci, śpiewających w ramach ruchu #zostańwdomu. "Koronawirusie, chcesz dostać tu się / lecz my ci nie damy / bo z domu się nie ruszamy (...) Myję ręce często / mydło nakładam gęsto / i jeszcze to złapcie / nie kaszlę na babcie" - słyszymy.

Wideo "Koronawirusie chcesz dostać tu się".Tak radzimy sobie z siedzeniem bo #siedzimywdomu #zostanwdomu

Filmik "Koronawirus - to jest hit" wrzuciła do serwisu YouTube również trójka znajomych. Jak piszą, nagranie jest "skutkiem wspólnie przeżywanej kwarantanny domowej". "Ale bym chciał usłyszeć to w profesjonalnym nagraniu", "Nikt nie prosił, ale każdy potrzebował" - zachwycali się w komentarzach internauci.

Wideo KORONAWIRUS - TO JEST HIT! #koronawirus #coronavirus #hit #piosenka

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.