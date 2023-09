Agata i Piotr Rubik zabrali niedawno swoje córki na śniadanie do jednej z okolicznych restauracji. Młodsza pociecha pary zajadała się tostami francuskimi wypełnionymi nutellą. Na talerzu nie było żadnych owoców i warzyw, co skrytykowali internauci.

Jeden z komentarzy dotyczył bezpośrednio Agaty Rubik. Zadano jej pytanie, czy nie czuje się z tym źle, że jej córka w taki sposób się odżywia i dlaczego w ogóle się na coś takiego zgadza. Żona kompozytora zareagowała stanowczo.

Reklama

"Ala jak większość dzieci nie zje wielu rzeczy. Nie lubi owoców i większości warzyw. Bardzo lubi rosół, więc rosół je prawie każdego dnia. Raz w tygodniu chodzimy na śniadanie do restauracji, gdzie Ala może sobie zamówić to, na co ma ochotę. Już przerabiałam zamawianie jej zdrowszych opcji, wbrew jej woli, które potem sama musiałam zjadać. Ja w jej wieku też jadłam głównie słodycze i jakoś żyję" - skomentowała zarzuty Agata Rubik na osobnej relacji.

Zdjęcie Agata Rubik odpowiedziała na negatywne komentarze / Instagram @agata_rubik / materiał zewnętrzny

Nie tak dawno Rubik podzieliła się z fanami zabawną sytuacją dotyczącą właśnie gotowania rosołu. "Ugotowałam swój pierwszy rosół w Miami. Gotował się całą noc. Bez pietruszki, bez selera, za to z selerem naciowym, na organicznych pałkach z kurczaka i kościach wołowych. A do tego gotuję jakiś dziwny makaron, bo o krajance tutaj raczej też nie słyszeli". Możemy teraz łatwo wywnioskować, że starała się właśnie dla swojej najmłodszej córki.

Kim jest Agata Rubik?

Agata Rubik jest młodsza o 18 lat od swojego męża. Finalistka konkursu Miss Polonia 2005 (nosiła wówczas panieńskie nazwisko Paskudzka) wzięła ślub z kompozytorem trzy lata po ich pierwszym spotkaniu - uroczystość była pilnie strzeżona, a ochraniarze parasolami zasłaniali parę przed fotografami. Zdjęcia ze ślubu pojawiły się w magazynie "Viva", który wykupił na wyłączność prawa do sesji za 200 tys. zł. Para doczekała się dwóch córek: Heleny (ur. 2009) i Alicję (ur. 2013).

Do jego przeboju klaskała cała Polska. Co dziś robi Piotr Rubik?

Piotr Rubik zaś był początkowo znany jako osoba z drugiego szeregu - pracował jako kompozytor i producent dla takich wykonawców, jak m.in. Tytus Wojnowicz, Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Michał Bajor czy Georgina Tarasiuk. Pisał również muzykę filmową i utwory promujące filmy - m.in. "Pajęczarki", "Operacja Koza", "Quo Vadis", "Zemsta", "Ja wam pokażę!" i "Ryś".

Wideo Piotr Rubik - Niech mówią, że to nie jest miłość

Największą popularność zdobył jako autor (przede wszystkim w duecie z tekściarzem Zbigniewem Książkiem) cyklu oratoriów. "Tryptyk Świętokrzyski" (składający się z części "Świętokrzyska Golgota", "Tu es Petrus" i "Psałterz Wrześniowy" - podwójnie diamentowa płyta jako pierwsza w Polsce) przyniósł przeboje "Niech mówią, że to nie jest miłość" i "Psalm dla ciebie".

Cała Polska klaskała charakterystyczny motyw muzyczny, który skomponował Rubik. Mimo że piosenka i płyta z oratorium "Tu es Petrus" zdobyły szczyt popularności (m.in. Przebój Lata na Festiwalu w Sopocie, Superjedynka na Festiwalu w Opolu, Diamentowa Płyta za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy) zostały zmiażdżone przez krytyków, którzy nie zostawili na kompozytorze suchej nitki.

Rubik zaczął ponownie pojawiać się w telewizji (jeszcze w 1997 r. współprowadził "Magazyn MO" o grach komputerowych) jako kapitan drużyny w "Bitwie na głosy" i "Małych gigantach" (TVP) i juror w "Aplauz, aplauz" (TVN). Był też opiekunem uczestników w programie "Mali Giganci".