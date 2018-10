Zoe Kravitz nago na okładce "Rolling Stone". Hołd dla mamy

Zoe Kravitz pojawiła się na okładce magazynu "Rolling Stone: Hot Issue". Jej nagie zdjęcie odwzorowuje fotografię jej matki sprzed 30 lat.

Zoe Kravitz oddała hołd swojej mamie /Theo Wargo /Getty Images

W maju 1988 roku matka Zoe Kravitz, aktorka Lisa Bonet pojawiła się na okładce "Rolling Stone: Hot Issue", pozując ubrana wyłącznie w białą koszulę. Kobieta była wówczas w drugim miesiącu ciąży z Zoe.

Twórcy magazynu, po 30 latach, postanowili zaprosić do udziału w sesji okładkowej właśnie Zoe Kravitz. Córka Lenny'ego Kravitza ochoczo przystała na propozycję, jednak spośród zdjęć mamy, które ukazały się wówczas w "Rolling Stone", wybrała to, na którym Lisa Bonet pozuje nago.

"Zawsze bardzo mi się podobała ta okładka - mówiła córka Lenny'ego Kravitza, dodając - Kiedy myślę o 'Rolling Stone', zawsze jest to obraz, który pojawia się w mojej głowie. To naprawdę uderzający jej obraz. To jest piękne".

Zobacz okładkę "Rolling Stone" z Zoe Kravitz i Lisą Bonet: