Zobacz zwiastun filmu o Billie Eilish. Kiedy premiera "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry"?

Film dokumentalny o Billie Eilish pt. "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" wyreżyserowany przez uznanego twórcę R.J. Cutlera zadebiutuje w Apple TV+ 26 lutego 2021.

Wkrótce poznamy kulisy kariery Billie Eilish /Pacific Press /East News

"Billie Eilish: The World's A Little Blurry" to historia dojrzewania słynnej piosenkarki oraz jej drogi do światowej kariery.



Reklama

Dzieło wyreżyserowane przez uznanego twórcę R.J. Cutlera to pogłębione, intymne spojrzenie na podróż niezwykłej nastolatki, od momentu 17. urodzin, życia w trasie, na scenie, w domu rodzinnym, przy nieustannym pisaniu, nagrywaniu oraz zapis wydarzeń związanych z premierą debiutanckiej płyty "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Film dokumentalny, w którym pojawiają się Billie Eilish, Finneas O'Connell, Maggie Baird oraz Patrick O'Connell, został wyprodukowany przez Apple Original Films we współpracy z Interscope Films, The Darkroom, This Machine oraz Lighthouse Management & Media.

Apple TV+ to serwis streamingowy, w którym znajdują się uznane produkcje Apple Originals.

Wideo Billie Eilish: The World’s A Little Blurry — Official Trailer | Apple TV+