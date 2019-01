Zobacz okładkę debiutanckiej płyty Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Billie Eilish, nastoletnia wokalistka, o której głośno od jakiegoś czasu w muzycznym świecie, zaprezentowała okładkę debiutanckiej płyty. Zdradziła też, że będzie ona zatytułowana "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Billie Eilish choć ma dopiero 17 lat, a przed nią wydanie debiutanckiej płyty, już ma spore grono fanów /Taylor Hill /Getty Images

Jeszcze przed ujawnieniem szczegółów debiutu, Billie Eilish opublikował krótkie wideo "hahahahaha". Choć nie znamy jeszcze daty jej premiery, promowana kilkoma singlami płyta jest z niecierpliwością wyczekiwana przez spore grono fanów wokalistki.



Płytę "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" zapowiadają m.in. single: "You Shoud See Me in a Crown" oraz "When the Party’s Over".



To m.in. dzięki tym utworom wokalistka jest najmłodszym wykonawcą, który trafił do prestiżowego zestawienia BBC Sound Of 2018.

Innym popularnym kawałkiem Billie jest "lovely", który nagrała z gościnnym udziałem Khalida. Teledysk w ciągu dziewięciu miesięcy zgarnął ponad 200 milionów odsłon.



Pod wpływem głośnego i szeroko nagradzanego filmu "Roma" Alfonso Cuaróna Billie Eilish nagrała utwór "When I Was Older".

Billie Eilish wychowywała się w artystycznej rodzinie. Jej matka - Maggie Baird - jest aktorką, piosenkarką i scenarzystką. Z kolei brat od najmłodszych lat komponuje. Wokalistka pobierała naukę w domu, nigdy nie chodząc do szkoły.



Amerykanka w młodym wieku podpisała kontrakt z Interscope, wydając ciesząca się dużą popularnością EP-kę "Don't Smile at Me" (2017).



Zadebiutowała w wieku 14-lat piosenką "Ocean Eyes". Wcześniej, zanim zaczęła śpiewać, jej zainteresowania oscylowały wokół tańca, fotografii i jazdy konnej.



Zdjęcie Okładka debiutanckiej płyty Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" / mat.prasowe /

Wokalistka przybiera maskę ponurej piosenkarki, co prezentuje też na okładce jej debiutanckiej płyty i w teledyskach. Stara się nie uśmiechać do zdjęć twierdząc, że ludzie mogą pomyśleć, że jest słaba.



Zdjęcie Billie Eilish nie uśmiecha się pozując do zdjęć by nie odebrano tego, jako oznaki jej słabości / Getty Images

Swój sukces Billie Eilish zawdzięcza nie tylko wspierającym rodzicom, ale w dużej mierze zdolnemu bratu. To on odpowiada za produkcję wszystkich jej utworów, pomaga pisać teksty, dzięki niemu też siostra zaczęła interesować się muzyką. Finneas jest instrumentalistą, DJ-em, śpiewa i towarzyszy Billie na scenie.