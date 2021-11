Jak donosi portal kobieta.pl, reprezentantką Polski na konkursie Eurowizji 2022 została wokalistka Daria Marcinkowska, znana jako DARIA (oraz Daria Marx). 26-letnia piosenka pojawiła się m.in. w 10. edycji "The Voice of Poland". Wówczas wszyscy jurorzy odwrócili się, by mieć ją w swojej drużynie. Daria odpadła na etapie Bitew. Przygodę z muzyką rozpoczęła, gdy miała zaledwie 7 lat.

Wideo DARIA - LOVE BLIND (Official Music Video)

Pomimo tego, że szkoliła się na śpiewaczkę operową, postawiła ostatecznie na taneczny pop. Był to chyba strzał w dziesiątkę, bo jej debiutancki utwór "Love Blind" dotąd obejrzało 3 miliony osób, a na Spotify przesłuchało go prawie 5,5 mln. Niedługo po premierze pierwszej piosenki wypuściła singel "Paranoia", który także cieszy się uznaniem jej fanów.

Reklama

Instagram Post

Na profilu wokalistki na Instagramie jeden z postów sprzed kilku dni mówi, że nie może się ona doczekać "kolejnej wyprawy do Włoch". Na razie nie wiadomo z jaką piosenką wystartuje w konkursie, ale to kwestia najbliższych kilku tygodni, zanim poznamy oficjalne informacje o reprezentancie i piosence.



Wideo Daria Marcinkowska - "Lay Me Down" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 10

Niedawno pisaliśmy o tym, że na Eurowizji chciałby znaleźć się m.in. polski muzyk Ralph Kaminski. Marzenie muzyka miało być trudne do realizacji, gdyż Kaminski nie ukrywa, że nie jest mu po drodze z Telewizją Polską. Według zasad wyboru reprezentanta Polski na Eurowizji, bardzo dużo do powiedzenia mają wewnętrzne preselekcje w TVP. "Oczywiście, że chciałbym tam pojechać, zobaczyć, to wielkie doświadczenie, ale zrobić coś po swojemu. No ale jest to chyba niemożliwe... Ale spoko Jacek, jakby co numer można łatwo znaleźć" - mówił w wywiadzie do prezesa TVP muzyk.



Wideo Måneskin - Zitti E Buoni - Italy 🇮🇹 - Grand Final - Eurovision 2021

Według zasad utwór do eliminacji można przesyłać jeszcze tylko do 20 listopada 2021 roku do godziny 22. Poza zgłoszeniem osobowym, należy też przesłać w formacie MP3 utwór, który miałby reprezentować Polskę podczas konkursu. Taka piosenka nie może być upubliczniana komercyjnie przed 1 września 2021 roku, nie może też mieć charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego. Telewizja Polska zaleca też, żeby wykonawca był autorem lub współautorem utworu, ale nie jest to konieczny wymóg.





Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

W ubiegłym roku na Eurowizji reprezentował Polskę Rafał Brzozowski, który nie awansował do finału. W półfinale, w którym występował zajął 14. miejsce (na 17. miejsc). W mediach spekulowano wówczas kto zadecydował o wybraniu go na reprezentanta. W marcu 2021 roku TVP wydało oświadczenie, w którym można przeczytać, że wybór "miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów".

Odpowiedzialny był za to "zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę", nie wiadomo jednak, kto wchodził w skład tego zespołu, a Telewizja Polska odmówiła odpowiedzi.