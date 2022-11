Grammy to najważniejsze nagrody w światowym przemyśle muzycznym, dlatego bywają nazywane muzycznymi Oscarami. Laureatów co roku wybierają członkowie amerykańskiej Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji (NARAS).

Jeszcze przed ogłoszeniem nominacji kilku artystów ponownie rozpętało burzę w sieci dotyczącą nominacji. Bojkot Grammy ponownie ogłosili Drake oraz The Weekend. O Grammy nie powalczy również Silk Sonic (Bruno Mars i Anderson .Paak). Duet na poprzedniej gali zgarnął cztery nagrody i był pewniakiem u dziennikarzy do zwycięstwa w kategorii album roku na nadchodzącym rozdaniu.

Bruno Mars oświadczył na łamach magazynu "Rolling Stone", że on i Anderson .Paak "byliby szaleni" pragnąc czegoś więcej niż to, co już dostali. "Naprawdę daliśmy z siebie wszystko na tej płycie" - stwierdził Mars.

"Jednak Silk Sonic chcieliby z wdziękiem, pokorą i co najważniejsze sexy, zrezygnować z kandydowania w tym roku. Mamy nadzieję, że będziemy mogli świętować ze wszystkimi innymi artystami wspaniały muzycznie rok i wziąć udział w imprezie. Dziękuję za umożliwienie rozwoju Silk Sonic" - czytamy.

Pretensję do komisji przyznającej nominacje miała również Nicki Minaj. Raperka była wściekła z powodu tego, że jej numer "Super Freaky Girl" został przesunięty z kategorii rap do kategorii pop, gdzie konkurencja była zdecydowanie mocniej obsadzona.



Kto zdobył najwięcej nominacji do Grammy?

I faktycznie przebój Minaj ostatecznie nie zdobył żadnej nominacji. Tegoroczne nominacje zdominowała natomiast dobra znajoma raperki - Beyonce - która ma szansę wyjść z aż 9 statuetki z gali Grammy. Gwiazdę nominowano w najważniejszych kategoriach - album roku, utwór roku i nagranie roku.

Osiem nominacji trafiło do Kendricka Lamara, który w 2022 r. zachwycił dziennikarzy płytą "Mr. Morale And Big Steppers". Raper również powalczy o najważniejsze statuetki.

Siedem nominacji - w tym głównych kategoriach - otrzymała Adele, która biła rekordy ze swoją płytą "30" i singlem "Easy On Me". Siedem szans na statuetkę ma też Brandi Carlile (w tym dla najlepszej płyty).

O wygraną w kategorii album roku powalczą również: ABBA, Bad Bunny, Mary J. Blige, Coldplay, Lizzo oraz Harry Styles.



Zdjęcie Beyonce / Mason Poole/A.M.P.A.S. / Getty Images

Beyonce znów powalczy z Adele

Dziennikarze w USA znów zwracają uwagę na fakt, że o najważniejsze nagrody ponownie powalczą Beyonce z Adele. Poprzednio obie artystki nominowane do najważniejszych kategorii były w 2017 roku i górą była wtedy Brytyjka, która zgarnęła nagrody za utwór roku, nagranie roku i płytę roku ("Hello" i album "25").

Wielu ekspertów komentowało tamten werdykt jury jako bardzo bezpieczny. Beyonce nominowano wtedy za bardziej eksperymentalny, konceptualny album "Lemonade".

W 2022 roku doszło do niemal analogicznej sytuacji. Płyta "30" to Adele w klasycznym wydaniu, natomiast krążek Beyonce "Renaissance" to najbardziej i eklektyczna pozycja w dyskografii artystki.

65. gala Grammy odbędzie się w nocy z 5 na 6 lutego polskiego czasu.

Zdjęcie Adele / Cliff Lipson/CBS / Getty Images

Nominacje do Grammy w najważniejszych kategoriach przedstawiają się następująco:

Album roku:



ABBA - "Voyage

Adele - "30"

Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

Beyoncé - "Renaissance"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous" (Deluxe)

Brandi Carlile - "In These Silent Days"

Coldplay - "Music of the Spheres"

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Lizzo - "Special"

Harry Styles - "Harry’s House"

Nagranie roku:

ABBA - "Don’t Shut Me Down"

Adele - "Easy On Me"

Beyoncé - "Break My Soul"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Brandi Carlile feat. Lucius - "You and Me on the Rock"

Doja Cat - "Woman"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lizzo - "About Damn Time"

Harry Styles - "As It Was"

Clip Beyonce BREAK MY SOUL (Lyric Video)

Utwór roku:

Gayle - "abcdefu"

Lizzo - "About Damn Time"

Taylor Swift - "All Too Well"

Harry Styles - "As It Was"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Beyoncé - "Break My Soul"

Adele - "Easy On Me"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Bonnie Raitt - "Just Like That"

Najlepszy nowy artysta:



Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Clip Adele Easy On Me

Najlepsze wykonanie solowe pop:

Adele - "Easy on Me"

Bad Bunny - "Moscow Mule"

Doja Cat - "Woman"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Lizzo - "About Damn Time"

Harry Styles - "As It Was"

Najlepsze wykonanie duetu lub grupy pop:

ABBA - "Don’t Shut Me Down"

Camila Cabello feat. Ed Sheeran - "Bam Bam"

Coldplay & BTS - "My Universe"

Post Malone & Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Sam Smith & Kim Petras - "Unholy"



Najlepszy album pop:

ABBA - "Voyage"

Adele - "30"

Coldplay - "Music of the Sphere"

Lizzo - "Special"

Harry Styles - "Harry’s House"

Clip Lizzo About Damn Time

Najlepsze nagranie dance/muzyka elektroniczna:

Beyoncé - "Break My Soul"

Bonobo - "Rosewood"

Diplo & Miguel - "Don’t Forget My Love"

David Guetta & Bebe Rexha - "I’m Good (Blue)"

Kaytranada feat. H.E.R. - "Intimidated"

RÜFÜS DU SOL - "Intimidated"

Najlepszy album dance/muzyka elektroniczna:

Beyoncé - "Renaissance"

Bonobo - "Fragments"

Diplo - "Diplo"

Odesza - "The Last Goodbye"

RÜFÜS DU SOL - "On My Knees"

Najlepsze wykonanie rock:



Bryan Adams - "So Happy It Hurts"

Beck - "Old Man"

The Black Keys - "Wild Child"

Brandi Carlile - "Broken Horses"

IDLES - "Crawl!"

Ozzy Osbourne feat. Jeff Beck - "Patient Number 9"

Turnstile - "Holiday"

Clip David Guetta, Bebe Rexha I'm Good (Blue)

Najlepszy utwór rock:

Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Turnstile - "Blackout"

Brandi Carlile - "Broken Horses"

The War on Drugs - "Harmonia's Dream"

Ozzy Osbourne feat. Jeff Beck - "Patient Number 9″

Najlepszy album rock:

The Black Keys - "Dropout Boogie"

Elvis Costello & The Imposters - "The Boy Named If"

IDLES - "Crawler"

Machine Gun Kelly - "Mainstream Sellout"

Ozzy Osbourne - "Patient Number 9"

Spoon - "Lucifer On The Sofa"

Najlepsze wykonanie metal:



Ghost - "Call me Little Sunshine"

Megadeth - "We'll Be Back"

Muse - "Kill or Be Killed"

Ozzy Osbourne feat. Tony Iommi - "Degradation Rules"

Turnstile - "Black Out"

Clip Red Hot Chili Peppers Black Summer

Najlepszy album alternatywa:

Arcade Fire - "WE"

Big Thief - "Dragon New Warm Mountain I Believe in You"

Björk - "Fossora"

Wet Leg - "Wet Leg"

Yeah Yeah Yeahs - "Cool It Down"

Najlepsze wykonanie alternatywa:

Arctic Monkeys - "There’d Better Be a Mirrorball"

Big Thief - "Certainity"

Florence + The Machine - "King"

Wet Leg - "Chaise Lounge"

Yeah Yeah Yeahs feat. Perfume Genius - "Spitting Off the Edge of the World"

Najlepszy album rap:

DJ Khaled - "God Did"

Future - "I Never Liked You"

Jack Harlow - "Come Home the Kids Miss You"

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Pusha T - "It’s Almost Dry"

Clip Arctic Monkeys There’d Better Be A Mirrorball

Najlepszy utwór rap:

Jack Harlow feat. Drake - "Churchill Downs"

DJ Khaled - "God Did"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Gunna and Future feat. Young Thug - "Pushin’ P"

Future feat. Drake and Tems - "Wait for U"

Najlepsze wykonanie rap:

DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, JAY-Z, John Legend, and Fridayy - "God Did"

Doja Cat - "Vegas"

Gunna & Future feat. Young Thug - "Pushin P"

Hitkidd & GloRilla - "F.N.F. (Let’s Go)"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Najlepsze wykonanie melodyjny rap:

DJ Khaled feat. Future and SZA - "Beautiful"

Future feat. Drake and Tems - "Wait for U"

Jack Harlow - "First Class"

Kendrick Lamar feat. BLXST and Amanda Reifer - "Die Hard"

Latto - "Big Energy (Live)"

Clip Latto Big Energy

Najlepszy album R&B:

Chris Brown - "Breezy"

Lucky Daye - "Candydrip"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Robert Glasper - "Black Radio III"

P.J. Morton - "Watch The Sun"

Najlepszy utwór R&B:

Beyoncé - "Cuff It"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Muni Long - "Hrs & Hrs"

Jazmine Sullivan - "Hurt Me So Good"

P.J. Morton - "Please Don’t Walk Away"

Najlepsze wykonanie R&B:

Beyoncé - "Virgo’s Groove"

Mary J. Blige & Anderson .Paak - "Here With Me"

Muni Long - "Hrs & Hrs"

Lucky Daye - "Over"

Jazmine Sullivan - "Hurt Me So Good"

Najlepszy teledysk:

Adele - "Easy on Me"

BTS - "Yet to Come"

Doja Cat - "Woman"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Harry Styles - "As It Was"

Taylor Swift - "All Too Well: The Short Film"

Najlepszy producent:

Boi-1da

Dernst "D’Mile" Emile II

Dahi

Jack Antonoff

Dan Auerbach.