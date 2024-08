Za nami Top of the Top Festival 2024. Impreza odbyła się w Operze Leśnej w Sopocie, gdzie zjechały się największe gwiazdy polskiej estrady. Cztery dni imprezy obfitowały w bijące rekordy popularności letnie przeboje, a także legendarne utwory, do których niegdyś bawiły się miliony Polaków. Festiwal odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych, gdzie widzowie chętnie komentowali każdy pojedynczy występ.

Czwartego dnia Top of the Top Festivalu największe zamieszanie wywołał koncert, któremu przewodziło hasło "Legendy polskiej muzyki". Na scenie w Sopocie pojawili się artyści, których śmiało można nazwać ikonami polskiej estrady. Publiczność najbardziej porwały występy Krystyny Prońko z przebojem "Jesteś lekiem na całe zło" oraz Ewy Bem z "Moje serce to jest muzyk". Internauci szeroko komentowali także wykonanie Alicji Majewskiej, w duecie z Włodzimierzem Korczem, którzy zaprezentowali "Jeszcze się tam żagiel bieli".

Najbardziej wzruszającym momentem wieczoru było jednak wykonanie kultowego przeboju Tadeusza Woźniaka "Zegarmistrz światła". Jak się okazało, artysta miał osobiście zjawić się na festiwalu w Sopocie, aby wykonać legendarny utwór, jednak los nie pozwolił mu na to. Muzyk zmarł 8 lipca bieżącego roku i został pochowany na warszawskich Powązkach.

Tadeuszowi Woźniakowi nie udało się wystąpić w Sopocie, jednak produkcja wydarzenia zadbała o to, aby jego fani mogli po raz ostatni doświadczyć tego niepowtarzalnego wokalu. Wraz z rozpoczęciem utworu "Zegarmistrz światła" i pierwszymi dźwiękami instrumentów, publiczność Opery Leśnej usłyszała również głos zmarłego Woźniaka. Jego śpiew rozbrzmiał ze sceny, a na telebimach wyświetliła się jego postać, wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji. Po chwili Małgorzata Ostrowska, Andrzej Rybiński, Halina Frąckowiak, Andrzej Dąbrowski, Krystyna Prońko oraz Ewa Bem weszli na scenę i wspólnie wykonali utwór do końca.

Sztuczna inteligencja pomaga "wskrzeszać" zmarłych muzyków

Tadeusz Woźniak został "wskrzeszony" za pomocą AI, aby widzowie festiwalu w Sopocie mogli po raz ostatni doświadczyć jego wyjątkowego głosu, podczas występu na żywo. Nie był to jednak pierwszy raz, gdy sztuczna inteligencja poradziła sobie z odejściem znanego muzyka. Rozwinięcie się technologii już od jakiegoś czasu wpływa na branżę muzyczną. Wykorzystanie AI pozwala dostarczyć fanom zmarłych wykonawców całkowicie nowych wspomnień i pomaga im w uporaniu się ze stratą uwielbianego idola.

Jakiś czas temu w mediach głośno było o kontrowersyjnej sprawie, w której to słynny kanadyjski raper Drake użył głosu innego zmarłego muzyka w jednej ze swoich najnowszych piosenek. Mowa tutaj o legendarnym i dawno nieżyjącym (zmarł w 1996 r.) Tupacu Shakurze, którego uznano za jednego z najbardziej wpływowych raperów w historii. Drake sztucznie wygenerował wokal Tupaca, który zaśpiewał zwrotkę w jego utworze "Taylor Made Freestyle", będącym dissem na Kendricka Lamara. Co najciekawsze - nie zapytał o pozwolenie na wykorzystanie jego głosu żadnego ze spadkobierców nieżyjącego artysty. Poskutkowało to problemami na drodze prawnej i usunięciem nowej piosenki Drake’a z serwisów streamingowych.

Zmarły Tupac "wystąpił" w 2012 r. na Coachelli. Pokazano jego hologram

Tupac to raper, którego próbowano "wskrzesić" już wcześniej, bowiem w 2012 r. Wówczas sztuczna inteligencja nie była jeszcze aż tak rozwinięta, jak jest teraz, jednak mimo to dwóm artystom udało się dopiąć swego. Dr. Dre i Snoop Dogg, występujący wtedy na festiwalu Coachella w USA, zaśpiewali na żywo z hologramem Tupaca. Sylwetka nieżyjącego rapera została sztucznie wygenerowana i wyświetlona na scenie. Widzowie opisywali, że "podniósł się z ziemi jak duch" i wykonał wydaną pośmiertnie piosenkę "Hail Mary".

AI pomogło w stworzeniu ostatniej piosenki The Beatles. Fani ponownie mogli usłyszeć głos Johna Lennona

Wraz z rozwojem technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji, coraz częściej zdarza się, że zmarli muzycy "przywracani" są do świata żywych. Nie zawsze dzieje się to w celach koncertowych. Doskonałym przykładem tego typu działań jest piosenka "Now and Then" grupy The Beatles, która została wydana całkiem niedawno, bo w 2023 r., a jej historia sięga jeszcze lat 70. Wówczas John Lennon napisał ją i zaśpiewał, jednak nagranie nigdy nie ujrzało światła dziennego. Po latach kaseta z wyjątkowym nagraniem trafiła w ręce Paula McCartneya, jednak niemożliwym było wykorzystanie jej, ponieważ głos Lennona zlewał się z grającym w tle pianinem. Po 40 latach, w których nastąpił ogromny rozwój sztucznej inteligencji, udało się dokonać nieprawdopodobnego. Postęp technologii pomógł w oczyszczeniu taśmy, dzięki czemu w ręce fanów oddano całkiem nową piosenkę The Beatles z legendarnym głosem Johna Lennona.

Stworzono całkiem nowy utwór Nirvany przy pomocy sztucznej inteligencji

Za sprawą sztucznej inteligencji całkiem niedawno powstał także nowy utwór Nirvany. Kurt Cobain, będący liderem i jednocześnie charakterystycznym głosem grupy, zmarł w 1994 r. Dzięki AI pewnej firmie z Toronto, kryjącej się pod nazwą "Over the Bridge", udało się go "ożywić" i stworzyć piosenkę, która ich zdaniem idealnie wpasowywałaby się w dyskografię pionierów grunge’u. Okazuje się, że byli oni w stanie "wskrzesić" także innych członków legendarnego "Club 27" - Amy Winehouse i Jimiego Hendrixa. Wykorzystali narzędzie AI Magenta Studio, analizujące istniejące już utwory i generujące zupełnie nowe piosenki, które brzmią, jakby wyszły spod ręki nieżyjących już gwiazd.

Internauci "wskrzesili" Freddiego Mercury'ego. Użyli jego głosu do polskich kolęd

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w muzyce stało się na tyle powszechne, że nawet przypadkowi internauci potrafią "wskrzesić" zmarłych artystów, generując ich głos w piosenkach. Już jakiś czas temu po sieci krążyły nagrania, na których Freddie Mercury rzekomo miał śpiewać kolędy po polsku. Użytkownik sieci "nauczył" wówczas AI głosu lidera Queen, a najnowsza technologia nie potrzebowała dużo czasu, aby zacząć działać. Podłożyła wokal ikonicznego wokalisty do polskich piosenek świątecznych i tym oto sposobem fani Mercury’ego ponownie mogli cieszyć się jego magicznym głosem, w zupełnie nowym wydaniu.

