Zmarł Art Neville. Kultowy muzyk miała 81 lat

Jeden z kultowych nowoorleańskich muzyków – Art Neville – zmarł w wieku 81 lat. Artysta był wokalistą i autorem piosenek znanym także jako "Poppa Funk". Założył zespoły - Meters i Neville Brothers.

Art Neville zmarł w wieku 81 lat /Getty Images

Art Neville zmarł 22 lipca w wieku 81 lat. Jego śmierć potwierdził bratanek Ivan Neville oraz menedżer Kent Sorrell. Według serwisu Nola.com, Art od lat mocno podupadał na zdrowiu, zmagając się z różnymi chorobami.



Art Neville był założycielem i członkiem zespołów The Meters i The Neville Brothers.



Urodził się w 1937 roku, a dorastając słuchał sporo muzyki. Uwielbiał takich nowoorleańskich pianistów, jak: Fats Domino i Professor Longhair. Będąc w liceum dołączył do grupy o nazwie Hawketts, gdzie już po roku, mając 17 lat, zaśpiewał główny wokal w jednym z przebojów – zespołowej wersji melodii country "Mardi Gras Mambo".

Po szkole Neville dołączył do Marynarki Wojennej, w której służył pod koniec lat 50. i na początku lat 60. Nie zrezygnował jednak ze swoich muzycznych marzeń i podczas służby nagrał szereg singli w stylu R&B. W połowie lat sześćdziesiątych przewodził zespołowi Art Neville i Neville Sounds, który później zmienił nazwę na Meters.

Wideo The Meters - Mardi Gras Mambo

Jak wspominał producent, muzyk i jedna z ważniejszych postaci nowoorleańskiej sceny R&B - Allen Toussaint - Art Neville był "naturalnym liderem, ponieważ za każdym razem, kiedy tworzył zespół, stawał się on wyjątkowy i unikalny. Grupa Meters oczywiście nie była wyjątkiem".



Dzięki piosenkom takim, jak "Fire on the Bayou" i "Cissy Strut", The Meters stali się popularni zarówno w Nowym Orleanie, jak i poza nim. Koncertowali w Europie i Ameryce Północnej z Rolling Stones, a Paul McCartney zatrudnił ich, by wystąpili na jednej z imprez, która towarzyszyła wydaniu jego nowej płyty.



W 2018 roku grupa The Meters otrzymała Nagrodę Grammy za całokształt twórczości. Zespół określono wtedy w uzasadnieniu, jako "ojców funku".

Wideo The Neville Brothers - Fire On The Bayou - 4/29/1987 - unknown (Official)

Pod koniec lat 70. Art Neville wraz z braćmi: Aaronem, który śpiewał i Charlesem na saksofonie i perkusistą Cyrylem, połączyli siły, aby nagrać wraz z wujkiem George'em "Jolly" Landry’em album "The Wild Tchoupitoulas" (1976 rok). Stało się to impulsem do stworzenia własnego zespołu: The Neville Brothers. Grupa ta jedną z najważniejszych w Nowym Orleanie.



The Neville Brothers swój ostatni album studyjny wydali w 2004 roku, a w 2015 roku wzięli udział w pożegnalnym koncercie w Nowym Orleanie.

W grudniu 2018 roku Art Neville ogłosił swoją emeryturę.