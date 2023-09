Niedawno ogromne poruszenie w mediach wywołała Halina Mlynkova. Wokalistka odwołała swój występ na koncercie TVP kilka godzin przed wydarzeniem, a swoją decyzję argumentowała tym, że woli udać się do kina, co było oczywistym nawiązaniem do "Zielonej Granicy" i konfliktu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami filmu. "Pojawiła się informacja, że wystąpię dziś w koncercie MUREM ZA MUNDUREM mające na celu wsparcie straży granicznej. Nie biorę udziału w tym koncercie, a dzisiejszy wieczór mam zamiar spędzić w kinie" - napisała Mlynkova na swoim facebookowym profilu.

Reklama

Do grona osób wspierających produkcję należy również zaliczyć Ewę Farnę, która razem z samą reżyserką była gościnią programu Kuby Wojewódzkiego. Wokalistka słysząc opowiadane przez Agnieszkę Holland historie nie mogła ukryć wzruszenia i popłakała się. "Wszystko jest oparte na dokumentach, faktach, rozmowach. Wszystkie zdarzenia" - zapewniła Agnieszka Holland, a Ewa Farna solidaryzowała się z reżyserką.

Wideo youtube

Wiele kontrowersji wywołała także wypowiedź Julii Wieniawy. Wystarczyło krótkie: "Proszę, zobaczcie, zanim ocenicie", by rozpocząć prawdziwą burzę wśród internautów. "Po co mieszasz się do polityki i to tej najbardziej paskudnej?!" - grzmiała jedna z komentujących osób. Aktorka, piosenkarka i nowa jurorka "Mam talent" szybko na to odpowiedziała. "Bo to nie o polityce tylko o człowieczeństwie. Ludzie, nic nie jest zero-jedynkowe" - napisała.

Wyrazy wsparcia wypłynęły także od Andrzeja Smolika, który udostępniał na swoim profilu na Instagramie relacje z 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i pozował z wymowną plakietką "Agnieszka Polland".

Zdjęcie Andrzej Smolik pozujący z plakietką Agnieszki Holland / instagram/smolikandrzej / materiał zewnętrzny

Na ścieżce dźwiękowej do filmu znalazł się utwór gdańskiego zespołu Trupa Trupa, który Holland nazwała "swoim ulubionym zespołem".

"Uwielbiam Trupę Trupę i Grześka jako poetę. Fragment 'Headache' świetnie wyrażał energię i wolność tego momentu filmu. Mam nadzieje, ze będę miała jeszcze okazje spotkać się w moim filmie z ich muzyką" - przytacza słowa Holland "Gazeta Wyborcza".

Wideo Trupa Trupa - Headache

PiS przeciwko "Zielonej Granicy"

Ciężko nie wspomnieć o zachowaniu polityków należących do partii rządzącej. Poza słowami o podłości, Andrzej Duda zacytował również przedstawicieli polskich służb i Straży Granicznej: "Tylko świnie siedzą w kinie" . Pod tym hasłem podczas II wojny światowej żołnierze Armii Krajowej próbowali odwodzić Polaków od chodzenia do kin, gdzie przed seansami pokazywano propagandę hitlerowską.

"Każdy, kto nie potępi filmu, znajduje się po stronie skrajnie antypolskiej" - mówił z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński. W kontrze do kinowej premiery "Zielonej Granicy" TVP zorganizowało koncert "Murem za polskim mundurem", który miał być "gestem solidarności z polskimi służbami mundurowymi, które strzegą bezpieczeństwa granicy naszego kraju" - tak go zapowiadała sama stacja. Na niezbyt licznej widowni można było zobaczyć przede wszystkim mundurowych - żołnierzy czy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wśród widzów na zdjęciach pojawił się m.in. poseł i były wokalista grupy Piersi Paweł Kukiz, lider listy PiS w Opolu w nadchodzących wyborach parlamentarnych.