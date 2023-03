Zespół Horta wydał debiutancki album. Premiera płyty "Księżyc i Mars"

HORTA to rockowy zespół, który powstał w 2022 roku a na koncie ma już wiele wspaniałych koncertów m.in. trasa "Blue" z zespołem Closterkeller, koncert z zespołem Nenufar oraz przed samym zakończeniem 2022 roku wydarzenie "Odważnie w przyszłość" w Zakopanem, gdzie scenę dzielili z zespołami Turbo i Sting Ray. Grupę Horta tworzą: Jacek Horta, Tomasz Jagiełowicz i Łukasz Kufa. "Tworzymy rockowy kolektyw artystyczny stawiający na teatralność, łączący formy klasyczne z nowoczesnością" - tak muzycy mówią o sobie.

Album składa się z dziesięciu kompozycji, będący fuzją najlepszych cech muzyki rockowej i elektronicznej. "Oferujemy dziesięć krótkich opowieści prezentujących świt widziany naszymi oczami, w zgodzie z naszymi emocjami i wrażliwością" - tłumaczą.

Na płycie znalazły się zarówno ballady, jak i mocniejsze brzmienia. Wraz z premierą wydawnictwa, zespół zaprezentował teledysk do utworu "Trans".

Clip TRANS

Wcześniej płytę promowały single "Ślad", "Ana's Mood" i "Zegar". "'Ana's Mood' to emocjonalny zapis chwili. Stan, w którym znam odpowiedź - jedynym rozwiązaniem jest powiedzenie sobie 'to koniec'. Moment narodzin, w którym to, co przede mną, jawi się jako kompletnie nieznane, obce. Jest to bardzo złudne odczucie i bez uświadomienia sobie istoty własnej osoby, faktu jak ważny jestem sam dla siebie, przekroczenie tej 'granicy' wydaje się być koszmarem. Rzecz w tym, że stan, w którym tkwimy jest równie koszmarny, krzywdzący przede wszystkim dla mnie, ale też dla każdego, kto ma ze mną kontakt. Staję więc przed wyborem - zmienić coś i przeżyć żałobę po rozstaniu, czy tkwić w tym, powoli wyniszczając swój świat. Tak jak mówiłem, to 'nowe' jest jedynie pozornie nieznane, ale dla mojego pijanego z miłości umysłu przypomina to koniec świata" - tłumaczył lider i wokalista zespołu Jacek Horta.

W utworze "Zegar" wystąpiła gościnnie Anja Orthodox, wokalistki zespołu Closterkeller. "Czym jest śmierć i przemijanie? Zapewne dla każdego z nas jest zagadką... Utwór 'Zegar' wprowadza w swoistą szczelinę pomiędzy istnieniem a niebytem. Nakłania słuchacza do zatrzymania się, skupieniu na tu i teraz, kontemplowaniu tej chwili" - opowiadali o piosence.

Clip Zegar - ft. Anja Orthodox

