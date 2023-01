Zespół Public Image Ltd zgłosił do konkursu piosenkę "Hawaii" (posłuchaj!), która według Lydona jest listem miłosnym do jego żony, która zmaga się z chorobą Alzheimera. Muzyk dodał też, że utwór jest "dedykowany wszystkim, którzy przechodzą przez ciężkie czasy w życiu. Jest także przesłaniem nadziei, że ostatecznie miłość zwycięży wszystko".



Reprezentant Irlandii w tegorocznym konkursie Eurowizji zostanie wyłoniony podczas telewizyjnego show w Dublinie 3 lutego. Konkurentami Public Image Ltd są odnoszący sukcesy zespół indie-popowy Wild Youth, oraz czwórka wykonawców dopiero zaczynających karierę - Adgy, Connolly, Leila Jane oraz K Muni & ND. O zwycięstwie zdecyduje zarówno profesjonalne jury, jak i telewidzowie.



Reklama

John Lydon bezlitosny dla Eurowizji. "Jestem nią zażenowany"

Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu chęci wyjechania na Eurowizji, John Lydon udzielił wywiadu RTE Radio 1 i zaatakował imprezę, na którą chce jechać.



"To konkurs naprawdę okropnych piosenek. Cały jest dla mnie żenujący. Jestem autorem utworów, gram na żywo, a występy tam są dla mnie strasznie pozerskie" - komentował skandalista. Lydon dodał jednak, że nigdy w życiu nie oglądał Eurowizji.

"Dajemy szansę konkursowi wyrwania się ze sztywnej formy" - stwierdził Lydon, jednak dodał, że nie wie "jak się za to zabrać" i nie wie, czego będą oczekiwać od niego organizatorzy. "Pewnie będę musiał zrobić karaoke przy akompaniamencie podkładu" - dodał.

Na koniec wspomniał o swojej chorej żonie. "Gdy to zobaczy, to jej serce się roztopi, bez względu czy ma Alzheimera czy nie. To najbardziej satysfakcjonująca rzecz" - podsumował.



Wideo Hawaii

Kim jest John Lydon?

66-letni John Lydon, który w czasach Sex Pistols używał pseudonimu Johnny Rotten, urodził się w Londynie. To właśnie w stolicy Anglii powstał zarówno jego pierwszy zespół, jak i Public Image Ltd. Rodzice muzyka byli imigrantami z Irlandii, a on sam ma obywatelstwo brytyjskie i irlandzkie, a od 2013 r. także amerykańskie. Sam mówił, że uważa się przede wszystkim za Brytyjczyka.

Post-punkowy Public Image Ltd został założony przez Lydona krótko po rozpadzie Sex Pistols w 1978 r. Działał do roku 1992, a następnie został reaktywowany w 2009 r. Lydon jest jedynym członkiem grupy, który niezmiennie był w jej składzie. Oprócz niego zespół tworzą obecnie gitarzysta Lu Edmonds, basista Scott Firth i perkusista Bruce Smith.

Eurowizja 2023 w Liverpoolu

Tegoroczny finał konkursu Eurowizji odbędzie się 13 maja w Liverpoolu. Wielka Brytania jest gospodarzem w zastępstwie Ukrainy, która wygrała ubiegłoroczną edycję, ale z powodu rosyjskiej napaści przeprowadzenie konkursu na jej terytorium jest niemożliwe.