34. finał WOŚP odbył się 25 stycznia. Przypomnijmy, że w tym roku celem akcji była pomoc gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych.

Aktualna deklarowana kwota 34. finału wynosi ponad 183 miliony.

Make Life Harder dla WOŚP. Zebrali ogromną kwotę

W pomoc włączył się m.in. satyryczny, popularny w mediach społecznościowych profil Make Life Harder. Jak przekazali, w założonej przez nich zbiórce na tegoroczną edycję znalazło się ponad 2,7 miliona złotych.

"Gdyby ktoś nam 10 lat temu powiedział, że na profilu z rynsztokowymi żartami będą dziać się takie rzeczy. Dziękujemy za kolejną wspólną noc do zapamiętania" - czytamy pod zdjęciem.

"A Wam, dzieciaki, życzymy rychłego powrotu do zdrowia. Ostatecznie to dla Was to wszystko, i te marcepany, i wygłupy do telefonu, i śmieszki czasem bardziej, czasem mniej udane, i to wzruszenie na koniec" - dodali jeszcze.

W komentarzach szybko pojawiły się słowa poparcia. "MLH - Make Life Happier", "Każdego roku jesteśmy pod wrażeniem tego, co się tutaj dzieje. Miło było dołożyć swoją drobną cegiełkę. Dobra robota MLHowe ludziska", "Brawo dla wszystkich, coś pięknego", "Kocham tę coroczną dawkę wzruszeń" - pisali internauci.

