Duo Destiny (Kinga Grześków i Gonzalo Roque) wygrali 11. edycję "Mam talent" w Polsce. Podczas castingów para otrzymała Złoty Przycisk. "W takich chwilach po prostu nie ma słów. Ja po prostu wstanę i uderzę w Złoty Przycisk" - oznajmiła Agnieszka Chylińska. Dla pary oznaczało automatyczny awans do półfinału programu.

Akrobaci zachwycali jurorów na każdym etapie programu. "To była po prostu doskonałość, perfekcja" - mówił Agustin Egurrola. "Jestem porażona" - komentowała finałowy występ duetu Małgorzata Foremniak.



Duo Destiny podbijają Stany Zjednoczone

W 2020 roku duet spróbował swoich sił w specjalnej wersji amerykańskiego "Mam talent" - "Mam talent: Mistrzowie", gdzie swoje umiejętności zaprezentował przed jury w składzie: Simon Cowell , Howie Mandel, Heidi Klum i Alesha Dixon. I jak się okazało, zrobił to w bardzo dobrym stylu.

"To było perfekcyjne. Nie popełniliście żadnego błędu. Było seksownie, romantycznie i zapierało dech w piersiach" - mówiła Heidi Klum.



"Mimo że widziałam takie rzeczy wiele razy, to wasz występ był dla mnie świeży i inny. Wasza siła jest niezwykła. Zrobiliście fantastyczną robotę. Jestem z was dumna" - komplementowała polski duet Alesha Dixon.



"Jesteście oszałamiający" - podsumował krótko Simon Cowell. Zachwycony był też Howie Mandel. Widzowie również wysoko ocenili występ polskiego duetu, dzięki czemu awansował on do kolejnego etapu talent show.

Wideo Duo Destiny: Poland's Winners Bring ROMANTIC Acrobatic Act To @America's Got Talent Champions 2020

Duo Destiny w "Mam talent". Jurorzy byli zachwyceni

Przygoda polsko-portugalskiego duetu zakończyła się na etapie półfinału, tam również zrobili dobre wrażenie na jury. "Musicie trafić do finałowej szóstki. Jesteście niesamowici" - stwierdziła Heidi Klum.

Jedynym niezadowolonym był Howie Mandel, który cały spektakl uznał za kopię tego, co zobaczył w poprzednim etapie. "Według mnie wykonaliście jednak kilka nowych ruchów. To, co robicie, jest absolutnie niezwykłe" - chwaliła uczestników Alesha Dixon.



Duo Destiny i ich występy po "Mam talent"

W kolejnych miesiącach Duo Destiny dawało swoje spektakularne akrobatyczno-taneczne na całym świecie. Następnie para zadomowiła się w Moulin Rouge, a pracę w tym miejscu podsumowała jesienią 2022 roku.

"Nie możemy uwierzyć, że minął rok, odkąd przyjechaliśmy do Paryża, aby pracować w Moulin Rouge. Zaczęliśmy się uczyć, jak to jest mieszkać w jednym miejscu przez długi czas i przystosowywać się do codziennych zajęć, a miasto stało się naszym domem" - czytamy.

"Ostatnie 12 miesięcy było pełne doświadczeń i szalonych przygód, odkrywania tego niesamowitego miasta, poznawania niesamowitych ludzi, które wprowadzili nas w paryską rzeczywistość" - napisali.

"I chociaż dawaliśmy 12 występów tygodniowo przez rok to uczucie ekscytacji nadal nam towarzyszyło, kiedy wchodziliśmy na scenę. To jak dotąd najdłuższy kontrakt, jaki zawarliśmy. I szczerze mówiąc nie możemy doczekać się kolejny miesięcy" - podsumowali.