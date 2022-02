Wydana w październiku 2021 r. płyta "Isa" to piąty studyjny album Zaz. 41-letnia obecnie francuska wokalistka zdobyła popularność za sprawą swojego debiutu zatytułowanego po prostu "Zaz" (2010), który tylko w jej ojczyźnie rozszedł się w ponad milionowym nakładzie. Tamta płyta przyniosła przeboje "Je veux" i "Le long de la route". Na punkcie Zaz oszaleli nie tylko fani w krajach frankofońskich, ale również z Polski (podwójna platyna za ponad 40 tys. sprzedanych egzemplarzy).

Kolejne wydawnictwa również były dużymi sukcesami, a Zaz stała się jedną z największych gwiazd z Francji (współpracowała z m.in. Quincy Jonesem, Charles'em Aznavourem, Kelly Clarkson). W swojej twórczości łączy m.in. jazz, tradycję francuskiej piosenki spod znaku Edith Piaf, brzmienia akustyczne, soulowe oraz rytmy rodem z Karaibów.

Zaz naprawdę nazywa się Isabelle Geffroy i to właśnie od jej imienia pochodzi tytuł ostatniej płyty. Z tego wydawnictwa pochodzą utwory "Le jardin des larmes" (duet z Tillem Lindemannem, wokalistą grupy Rammstein) i nowy singel "Tout là-haut".

"Zatrzymałam się, zmieniłam bardzo wiele w swoim życiu, zwolniłam, zaczęłam dbać o siebie, np. o to, co jem. Wcześniej czerpałam głównie z tego, co na zewnątrz, a teraz zwróciłam się ku swemu wnętrzu. Jestem bardziej skupiona" - mówiła Zaz w rozmowie z PAP.

Balladowy utwór "Tout là-haut" opowiada o tym, by wznieść się ponad problemy.

"Ta piosenka stanowi moją odpowiedź na wszystko, co dzieje się dookoła. Gdyby móc spojrzeć na świat z góry, okazałoby się, że jest piękny" - opowiada Zaz.

Za teledysk odpowiada reżyserka Olga Czyżykiewicz. Klip został zrealizowany przez w pełni polską ekipę. Czyżykiewicz ma na koncie klipy dla m.in. Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Kasi Cerekwickiej, Ani Byrcyn, Nataszy Urbańskiej, Magdy Femme, grup Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.

"Moja współpraca z Zaz zaczęła się za pośrednictwem domu produkcyjnego. Jej menedżment poszukiwał polskiej reżyserki i producentka Agata Wiśniewska, z którą zrobiłam wiele teledysków dla lokalnych artystów, poleciła właśnie mnie. Portfolio się spodobało i dostałam zaproszenie na rozmowę. A potem prośbę o napisanie scenariusza, który został przyjęty przez artystkę z dużym entuzjazmem" - opowiada Olga Czyżykiewicz.

"Praca z Zaz to dla mnie ogromny zaszczyt. Po jednej stronie gwiazda światowego formatu, a po drugiej bardzo ambitny i inspirujący projekt. W teledysku do piosenki 'Tout là-haut' pokazaliśmy przemianę, którą Zaz przeszła jako artystka i kobieta. Odwzorowaliśmy jej duchową podróż" - wyjaśnia polska reżyserka.

Na planie zdjęciowym Zaz była pokorną i życzliwą osobą, czym bardzo mnie ujęła. Podziwiam ją za to, że komunikuje się ze słuchaczami wyłącznie poprzez swój wielki talent. Polubiłam w niej to, że nie szuka sztucznego hałasu wokół siebie" - kończy Czyżykiewicz.

Zaz - koncerty w Polsce w 2022 r. Sprawdź szczegóły:

20.10.2022 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

22.10.2022 - Łódź, Atlas Arena

23.10.2022 - Kraków, Tauron Arena.

