Zaskakujące doniesienia: Taylor Swift pomaga Polakom uczyć się angielskiego!

Oprac.: Karolina Kopeć

Taylor Swift nie tylko podbija listy przebojów, ale i... słowniki! Jej najnowszy album "The Tortured Poets Department" stał się nieoczekiwanym narzędziem do nauki języka angielskiego, inspirując fanów do zgłębiania zawiłości języka. Czy to oznacza, że wkrótce będziemy śpiewać "Shake It Off" na lekcjach angielskiego?