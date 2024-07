Paweł Marchewka to jedna z najbogatszych osób w Polsce. Miliarder jest właścicielem marki Techland i jednocześnie jednym z przodujących na polskim rynku gamingowym i technologicznym. Niedawno obchodził 51. urodziny, co postanowił świętować w sposób huczny. Udało mu się ściągnąć wiele gwiazd polskiego show-biznesu, będących także jego znajomymi, na Lazurowe Wybrzeże, gdzie odbywała się impreza. Rekompensatą dla długiej podróży gości okazały się różnorodne atrakcje, o które zadbał gospodarz.

Urodzinowe przyjęcie miliardera trwało aż dwa dni, a goście bawili się w Palais Bulles - wielkiej willi niedaleko Cannes. Główną atrakcją imprezowego weekendu okazał się prywatny koncert światowych gwiazd. Paweł Marchewka wykupił bowiem na swoje przyjęcie Nicole Scherzinger , znaną z The Pussycat Dolls oraz roli jurorki w programie "The X Factor" . Zaraz po niej swój koncert dała także amerykańska grupa Black Eyed Peas .

Cała impreza kosztowała mężczyznę fortunę. Wynajęcie luksusowej willi to kwota rzędu 130 tys. złotych na tydzień. Najwięcej natomiast miliarder wykosztował się na same koncerty popularnych gwiazd. Co prawda występ Nicole Sherzinger może zarezerwować sobie każdy, poprzez formularz międzynarodowej agencji talentów. Jednak przeszkodą może być kwota, która zwala z nóg. Strona celebritytalent.net podaje, że koncert wokalistki na prywatnym wydarzeniu to koszt od 600 tys. złotych do ponad miliona złotych.