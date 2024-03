Przypomnijmy, że koncert grupy Piknik odbywał się w Krasnogorsku pod Moskwą w Crocus City Hall. Przed agresją Rosji na Ukrainę w obiekcie mogącym pomieścić nawet 6200 osób występowali m.in. zmarły już Joe Cocker czy Eric Clapton. W przypadku piątkowego wydarzenia było ono wyprzedane.

Jak poinformowały rosyjskie media, w piątek 22 marca (przed rozpoczęciem występu) uzbrojeni mężczyźni wtargnęli na teren obiektu i mieli otworzyć ogień do znajdujących się w środku osób. Oprócz tego, że Crocus City Hall jest miejscem, gdzie odbywają się koncerty, to znajduje się tam także m.in. galeria handlowa, a w tym czasie w budynku obecna była także młodzież i dzieci biorące udział w kursie tańca towarzyskiego.

Wedle najświeższych i nieoficjalnych informacji (sprawdź) , zatrzymano już dwoje sprawców zdarzenia. Czterem udało się uciec. W zamachu, do którego przyznało się Państwo Islamskie, zginęło jak dotąd ponad 60 osób, a 145 jest rannych.

Masakra na koncercie grupy Piknik. To rosyjskie gwiazdy muzyki

Piknik to niezwykle popularny w Rosji, a zarazem bardzo kontrowersyjny zespół rockowy. Grupa obecna na scenie od 1978 roku wykonuje mieszankę art rocka i rocka progresywnego. Założyli ją Siergiej Omielniczenko, Jewgienij Wołosczuk, Aleksiej Dobychin i Edmund Szklarski, który jest liderem Pikniku. Z racji, że ojciec Szklarskiego był Polakiem, on sam posługuje się m.in. naszym językiem. Niektóre z ich wczesnych piosenek zespołu zostały napisane po polsku, m.in. "My jak ptaki w słodkich dreszczach" (1991) czy "Gorące dni" (1989).

Gdy Piknik w 2016 roku wystąpił na Krymie (już po aneksji przez Rosję), członkowie grupy dostali zakaz wjazdu na teren Ukrainy. W trakcie rozmowy z jednym z rosyjskich portali członek grupy mówił: "Przyjeżdżamy na Krym dwa razy do roku: latem na ten festiwal, wiosną na koncerty solowe. Dla mnie zmiany są zauważalne - w tym sensie, że mamy tu teraz pełną salę i bilety wyprzedają się w ciągu miesiąca".

Piknik wydał oświadczenie - żaden z muzyków nie został ranny w strzelaninie. "Dziś w Crocus City Hall doszło do tragedii, której skali nie jesteśmy jeszcze w stanie określić. Śledzimy doniesienia w oczekiwaniu na oficjalne informacje. Muzycy i menadżerowie zespołu żyją i są bezpieczni" - poinformowali.