Zakochana Roksana Węgiel zaśpiewała na scenie ze swoim chłopakiem [WIDEO]

Od kilku miesięcy 14-letnia Roksana Węgiel, zwyciężczyni Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, spotyka się z białoruskim wokalistą Danielem Yastremskim, z którym rywalizowała w konkursie. Zakochana para zaśpiewała na scenie w duecie piosenkę "Nie zmienisz mnie".

Roksana Węgiel 11 stycznia skończyła 14 lat.

Laureatka pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" została wybrana reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2018.

W listopadzie w Mińsku z utworem "Anyone I Want To Be" (posłuchaj!) zdobyła najwięcej punktów, zyskując międzynarodową rozpoznawalność. Po wygranej została zaproszona jako gość specjalny na Eurowizję 2019 w Izraelu.

Na Instagramie, gdzie śledzi ją blisko 600 tysięcy osób, Węgiel pochwaliła się, że jest zakochana. Roksana już wcześniej publikowała w sieci zdjęcia z chłopakiem, który okazuje się być jej nową miłością. Oficjalnie przyznała, że się spotykają jednak dopiero wtedy, gdy zapytała o to jedna z fanek. Na swoim InstaStories zamieściła wymowne zdjęcie, na którym ukochany całuje ją w policzek. "Tak" - odpowiedziała na pytanie o to, czy Daniel jest jej chłopakiem.

Chłopakiem Roksany Węgiel jest wokalista Daniel Yastremski. Podczas Eurowizji Junior w Mińsku z utworem "Time" (posłuchaj!) zajął 11. miejsce spośród dwudziestu uczestników.

Yastremski jest starszy od Roksany o rok - w lutym skończy 15 lat. Urodził się w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Dzieciństwo spędził jednak w Mińsku, gdzie od szóstego roku życia kształcił się muzycznie. Yastremski przed Eurowizją Junior miał już spore doświadczenie w podobnych konkursach - wcześniej m. in. reprezentował Białoruś w międzynarodowym konkursie New Wave Junior w 2017 roku.

W Jastrzębiu-Zdroju Yastremski dołączył na scenie do swojej dziewczyny. Razem zaśpiewali akustyczną wersję nowej piosenki "Nie zmienisz mnie". Roksana swoje partie śpiewała po polsku, Daniel - po białorusku.

"Dziękuję Wam za mega energię <3 Do zobaczenia na kolejnych koncertach!" - napisała Polka, dziękując Danielowi za "niesamowity występ".