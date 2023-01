Umowa obejmuje obszerny muzyczny katalog Justina Biebera - 290 piosenek wydanych przed 31 grudnia 2021 roku. To oznacza, że Hipgnosis Songs Capital weszło w posiadanie praw autorskich do największych hitów Kanadyjczyka: "Baby", "What Do You Mean", "Sorry" czy "Love Yourself".

Choć sprzedaż praw autorskich do swoich utworów staje się rosnącym trendem wśród muzyków i zespołów, zwykle na ten krok decydowali się starsi artyści, jak Sting, Bruce Springsteen czy Bob Dylan. Umowa zawarta z 28-letnim artystą potwierdza jedynie jego wysoką pozycję i wpływy w branży muzycznej.

"Justin jest artystą, który zdarza się raz na pokolenie, co znajduje odzwierciedlenie w tej umowie" - skomentował transakcję wieloletni menadżer Biebera, Scooter Braun cytowany przez "The Rolling Stone".

Justin Bieber zgarnia miliony!

Na decyzji o zawarciu umowy z piosenkarzem zaważyła jego ogromna popularność, ale nie tylko to.

"Wpływ Justina Biebera na globalną kulturę w ciągu ostatnich 14 lat był naprawdę niezwykły. Mając zaledwie 28 lat, jest jednym z nielicznych artystów ery streamingu, który ożywił cały przemysł muzyczny, zabierając ze sobą lojalną, światową publiczność w podróż od nastoletniego fenomenu do artysty ważnego kulturowo. To przejęcie jest jedną z największych transakcji, jakie kiedykolwiek zawarto z artystą w wieku poniżej 70 lat. Taka jest siła tego niesamowitego katalogu" - oznajmił w oświadczeniu Merck Mercuriadis, założyciel Hipgnosis.



Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. Justin Bieber ujawnił, że zdiagnozowano u niego chorobę zwaną zespołem Ramsaya Hunta. Objawiało się to m.in. paraliżem twarzy. Z powodu problemów zdrowotnych przesunął trasę koncertową promującą ostatni album "Justice". To oznacza, że nie odbędzie się jedyny polski występ zaplanowany na 25 marca w Tauron Arenie Kraków.