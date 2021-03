Żabson przeszedł COVID-19. "Było ciężko"

Raper Żabson ujawnił, że przeszedł zakażenie koronawirusem. Z chorobą walczył prawie trzy tygodnie.

Żabson przeszedł zakażenie koronawirusem /Lidia Nizioł / ArtService / Agencja FORUM

"Rozjebał mnie ten sk*rwiel, to było naprawdę ciężkie"- mówił w nagraniu szczęśliwy Żabson. Raper nie krył radości po wyjściu na świeże powietrze po prawie trzech tygodniach walki z chorobą.

"Nie ma nic cenniejszego na tym świecie niż zdrowie. Wiele razy życie mi to już pokazało. Kocham każdą chwilę, kiedy jestem zdrowy i mogę żyć normalnie. Doceniam każdy oddech i każdy krok, który stawiam. Mam już tak naprawdę dłuższy czas, bo to życie doświadczyło mnie różnymi chorobami. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Nie umiem się już skupiać na negatywnych sprawach negatywnej energii, to nie dla mnie mordki. Nigdy się już nie dam w to wciągnąć. Kocham swoją pracę, swoich bliskich, kocham życie. Życzę wszystkim bez wyjątku jak najlepiej i żeby byli tak szczęśliwi jak ja - dodał w wiadomości na Instastories.

Przypomnijmy, że kilka dni temu raper informował, że robi przerwę od nagrywania.

"Czas na przerwę. Przez jakiś czas nie dostaniecie ode mnie nic solowego, muszę odpocząć i zebrać myśli, żeby stworzyć dla Was wspaniały solowy album" - tłumaczył.

W ostatnim czasie na COVID-19 zachorowali również mi.in. Peja oraz Sobota. W ciągu ostatniej dobry Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce przybyło 35 tys. nowych zakażonych. Zmarło ponad 440 osób.



