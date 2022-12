Dawid Podsiadło promuje najnowszą płytę "Lata dwudzieste". Robi to m.in. na koncertach w największych halach w Polsce, a bilety na poszczególne występy rozchodziły się momentalnie. W 2023 roku wokalista wystąpi na koncercie na PGE Narodowym, a dodatkowo zagra trasę o nazwie "Przed i Po Tour".

Dawid Podsiadło w "Mam talent". Sądzono, że przez swoją decyzję przegrał karierę

Podsiadło szerszej publiczności dał się poznać w programach typu talent show. W 2012 roku - jako podopieczny Tatiany Okupnik - wygrał drugą edycję programu "X Factor". Jednak zanim do tego doszło dwukrotnie dostał kosza.

W 2011 roku pożegnał się z pierwszą edycją "X Factora" na etapie bootcampu, a następnie pojawił się w "Mam talent", gdzie wystąpił z zespołem Curly Heads. Wokalista zaprezentował się znakomicie, jednak jurorzy chcieli, aby do następnego etapu przeszedł jedynie on, a zespół odpadł z show.

"Jeśli przyszliśmy tu jako Curly Heads, to wyjdziemy jako Curly Heads" - postanowił Podsiadło. W tamtym czasie sądzono, że wokalista popełnił spory błąd i zaprzepaścił szansę na karierę.

"Dawid, to jest tak zwana kategoria ciężka. Też miałam zespół i to jest ten moment, że chce się być strasznie lojalnym wobec kiepskiego bandu. Oni byli absolutnie beznadziejni, natomiast on był genialny. Powiedzenie mu wprost o tym, że jest świetny, a on był tak zamulony i nie chciał zostawić swojego bandu" - wspominała po latach Agnieszka Chylińska.



Kariera Curly Heads

Ostatecznie Podsiadło razem ze swoim zespołem wydali płytę w Sony Music. Album "Red Dress Skinny Dog" ukazał się w październiku 2014 roku i pokrył się złotem. Promował go singel "Reconcile" (milion wyświetleń na Youtube). W teledysku do niego zagrał Marcin Dorociński.

Grupa zagrała też na najważniejszych polskich festiwalach, w tym na Opene'rze.