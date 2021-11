Years & Years i Royal Blood na koncercie w Polsce! Open'er Festival 2022 [DATA, BILETY, CENY]

Open'er Festival 2022 nie zwalnia tempa! Do już potężnego line-upu dołączają Years & Years - wyjątkowy projekt charyzmatycznego Olly’ego Alexandra, a także Royal Blood - jeden z najważniejszych brytyjskich, rockowych zespołów dekady. Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się między innymi Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Cigarettes After Sex czy Michael Kiwanuka.

Years & Years oraz Royal Blood. Koncert w Polsce. Open'er Festival 2022 [BILETY, CENY]

Przy okazji nowych ogłoszeń, organizatorzy poinformowali, że na przyszłorocznej edycji w Gdyni zagrają Years & Years i Royal Blood. Fani zespołów nie kryją zadowolenia.

Reklama

Ceny biletów na Open'er Festival 2022:

Jednodniowy bilet na festiwal kosztuje 315zł, bilet weekendowy to wydatek rzędu 459zł (bez pola namiotowego). Czterodniowe karnety na wydarzenie to cena 649zł (bez pola namiotowego). Bilety można kupić na stronie festiwalu.



Years & Years - kim są?

6 lat po wydaniu debiutu Years & Years, Olly Alexander uznawany jest za jednego z najbardziej nowoczesnych współczesnych artystów popowych. Dzięki dwóm świetnym albumom otrzymał 6 nominacji do BRIT Awards i wyprzedał międzynarodowe trasy. W trakcie tej artystycznej drogi stał się również pokoleniowym głosem w najważniejszych dyskusjach na temat zdrowia psychicznego oraz mniejszości seksualnych.

Clip Years & Years Crave

Muzyka Years & Years, która do dziś zanotowała blisko 4,5 miliarda streamów, jest doskonałą, odświeżającą mieszanką popu, R&B i elektroniki. A poprzez kwestionowanie powszechnego wyobrażenia o tożsamości i seksualności twórczość projektu poszerza granice społecznej świadomości. Premierę trzeciego albumu "Night Call" zapowiedziano na styczeń 2022 roku. Wydawnictwo będzie pierwszą płytą Years & Years jako solowego projektu Olly'ego Alexandra.

Years & Years zagrają na Tent Stage 30 czerwca.

Royal Blood - kim są?

Po imiennym debiucie (2014) i "How Did We Get So Dark?" (2017), wydany w tym roku "Typhoons" stał się trzecim albumem Royal Blood z rzędu, który trafił na szczyt zestawienia w UK, lądując również w pierwszej dziesiątce w USA, Kanadzie, Belgii, Holandii czy Szwajcarii. Dziś grupa ma na swoim koncie między innymi BRIT Award dla najlepszej brytyjskiej grupy, nominację do prestiżowej Mercury Prize i ponad 2 miliony sprzedanych płyt.

Clip Royal Blood Trouble's Coming

Mike Kerr i Ben Thatcher kontynuują swoją ścieżkę, która z każdym kolejnym krokiem umacnia ich status jako jednego z najważniejszych rockowych zespołów ostatniej dekady. Jednocześnie chwaleni są za to, że dodając wciąż świeże elementy do swojej twórczości, nie tracą pierwotnej energii, która na samym początku drogi skupiła wokół nich niezwykle zaangażowanych fanów.

Royal Blood zagrają na Orange Main Stage 30 czerwca.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mikołaj Ziółkowski ujawnia wyzwania dla Open'era na najbliższe lata INTERIA.PL

Jessie Ware, Sons of Kemet i Jehnny Beth w line-upie

Oprócz dwóch headlinerów na Open'erze usłyszymy także m.in. Jessie Ware. Wokalistka jest częstym gościem w Polsce i od lat słynie z łączenia R&B, elektroniki i muzyki tanecznej. Jej debiut "Devotion" ukazał się w 2012 roku, a kawałki "Wildest Moments" oraz "Running" zyskały bardzo dużą popularność w Europie, dając artystce pierwszą nominację do prestiżowej Mercury Prize. Jessie Ware zagra na Orange Main Stage 2 lipca. Wśród ogłoszonych dzisiaj artystów oprócz Ware, dowiedzieliśmy się, że na Open'erze 2022 pojawią się także Jehnny Beth (29 czerwca), Moses Sumney (30 czerwca), Sons of Kemet (2 lipca), Cigarettes After Sex (2 lipca) oraz Pillow Queens (2 lipca). Na festiwalu zagrają również Martin Garrix i Dua Lipa.