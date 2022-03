Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci. Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Najmłodsze dziecko - Falco Amadeus (ur. 2021) to owoc jego piątego małżeństwa.

Najstarszy syn lidera Ich Troje postanowił spróbować swoich sił w muzyce. W listopadzie ubiegłego roku Xavier zdecydował się wydać swój pierwszy debiutancki utwór pod tytułem "Prąd".



W komentarzach szybko zaczęły pojawiać się komplementy. "Ma świetny głos! I bardzo dobrą dykcję! Świetny kawałek", "Wpada w ucho i przede wszystkim szacun za dykcję", "Młody super, masz fajny głos" - można było przeczytać.

Artysta jest właśnie w trakcie produkowania swojego najnowszego klipu, który sfinansował z własnej kieszeni.

Podczas zdjęć do klipu Xavier porozmawiał z portalem "Jastrząb Post". W trakcie wywiadu Wiśniewski został zapytany o głośną sprawę bankructwa swojego ojca.

"On wyciągnął z tego jakąś lekcję. Nie dość, że rozsądnie zarządza pieniędzmi, to bardzo go to wzbogaciło życiowo. Każdemu może się zdarzyć" - tłumaczy Xavier Wiśniewski.

Wokalista zwrócił też uwagę, że Michał Wiśniewski nie stracił pieniędzy tylko dlatego, że wydawał je na przyjemności.

"To nie jest też tak, że on te pieniądze tak wydawał. On te pieniądze również przekazywał, pożyczał i ludzie nie oddawali. Bywa różnie. To nie jest tak zero-jedynkowo, że on je roztrwonił. Zdarzyło się. Dzisiaj żyje normalnie i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim" - dodał.

Michał Wiśniewski, juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo, ogłosił upadłość konsumencką w 2018 roku. W zeszłym roku wokalista oświadczył, że ten etap jest już za nim.

"Jestem bardzo szczęśliwy w życiu prywatnym. W końcu skończyła się moja upadłość. Jestem wolny od wszelkich zobowiązań, mogę zacząć od nowa. To jest ważne, bo byłem kojarzony z bankructwem przez ostatnie lata. A teraz przede mną nowy rozdział. Bardzo się cieszę" - mówił wtedy.

