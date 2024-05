W niedzielę 12 maja odbył się finał programu "Szansa na sukces. Opole 2024". Konkurs miał za zadanie wyłonić wokalistę, który wystąpi podczas prestiżowego koncertu "Debiuty" na 61. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. O nagrodę walczyło 8 uczestników. Byli to zwycięzcy wcześniejszych odcinków tej edycji programu.

Artur Orzech wygłosił wzruszającą przemowę

Przed rozpoczęciem konkursu prowadzący program, Artur Orzech, podzielił się z widzami wzruszającym pożegnaniem. Wspomniał o zmarłym niedawno członku legendarnej grupy Skaldowie - Jacku Zielińskim.

"6 maja dotarła do nas okrutna wiadomość - odszedł w wieku 77 lat Jacek Zieliński, wspaniały wokalista, skrzypek, kompozytor, przez blisko 60 lat artysta związany z zespołem Skaldowie - filar tej formacji. To ogromna wyrwa dla polskiej muzyki rozrywkowej to także strata dla nas, bo gościliśmy Jacka w 'Szansie na sukces'. Będzie nam ciebie, Jacku bardzo brakować" - powiedział prezenter, wprost do telewidzów.

Jak wyglądały poszczególne etapy finału "Szansa na sukces. Opole 2024"?

W pierwszym etapie finału każdy z wokalistów miał za zadanie zaśpiewać piosenkę z gwiazdą odcinka, w którym uprzednio wygrał. Widzowie decydowali, kto dostanie się do drugiej części programu. Udało się to trzem uczestnikom: Julii Bartkowiak-Wojciechowskiej, Alanowi Cymbaliście i Annie Ratajczak.

Alan Cymbalista wygrał finał "Szansy na sukces. Opole 2024"

Druga część finału obejmowała występy z wylosowanymi przez prowadzącego piosenkami. Widzowie ponownie mieli możliwość wybrania najlepszego z wykonawców. Alan Cymbalista zaprezentował utwór "Ostatni raz zatańczysz ze mną" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Uzyskał największą liczbę głosów i wygrał finał "Szansy na sukces. Opole 2024".

W rozmowie z dziennikarzem portalu Pomponik.pl Alan Cymbalista chwilę po wygranej wyznał, jakie emocje mu towarzyszą. "Emocje sięgają zenitu. Jest ich tak wiele, że nie jestem w stanie ich opisać słowami. Naprawdę nie spodziewałem się takiego czegoś i postaram się dać z siebie wszystko w Opolu" - powiedział wokalista.

Który etap programu był dla uczestnika najtrudniejszy?

Alan Cymbalista opowiedział także o tym, który etap finału był dla niego trudniejszy. Okazało się, że była to pierwsza część programu. Wystąpił wtedy z utworem "Jaskółka uwięziona" Stana Borysa. "Mimo, że pracowałem nad nim, to i tak czasem z górami jest problem. Czasem różne rzeczy wychodzą, bo zawsze jest ta niepewność w głosie, jak głos drży, gdy się stresuję. Ale jakoś się udało to przejść" - wyznał zwycięzca programu.

Jakie rady dostał Alan Cymbalista przed swoim występem?

Legendarny gwiazdor, z którym miał okazję współpracować uczestnik, dał młodemu wokaliście wiele rad przed finałem. Wskazał mu, aby zawsze na scenie był sobą i śpiewał od serca. "Stan Borys był zachwycony występem. Pogratulował mi i mówił, że mam kontynuować to, co robię. Mam wrażenie, że podobało mu się to, co zrobiłem, tak naprawdę" - opowiedział Alan Cymbalista po swoim występie.

Rady dawali mu także inni doświadczeni muzycy. "Grzesiu Wilk powiedział, żebym po prostu śpiewał i się cieszył tym wszystkim, i żebym podszedł do tego z sercem, a niekoniecznie z takim nastawieniem, że musi być wszystko idealnie" - wyznał zwycięzca programu.

Występ Alana Cymbalisty w "Debiutach" już niedługo

Zapytany o to, czy ma już jakiś pomysł na swój występ w Opolu, Alan Cymbalista nie zdradził zbyt wiele. "Mało czasu zostało. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że fajny będzie występ" - powiedział. "Śpiewam repertuar wszelaki, więc może coś się uda wybrać. Mam nadzieję, że nie zawiodę publiczności, i że dam z siebie wszystko też w Opolu" - dodał młody wokalista.