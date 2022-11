Anna Karwan w przeszłości współpracowała m.in. z Moniką Brodką i Sidneyem Polakiem. Brała również udział w sesjach nagraniowych wraz z Andrzejem Piasecznym, Edytą Górniak, Mariką, Sobotą i Kasią Cerekwicką.



Stworzyła również popularny remiks przeboju "Aleja gwiazd" Zdzisławy Sośnickiej wraz z Matheo (wykorzystany w filmie Tomasza Bagińskiego "Legendy Polskie"). Gościła także na płycie grupy Afromental.



Przełom w jej karierze przyniósł występ w "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno zaśpiewała "Purple Rain" Prince'a i doprowadziła Natalię Kukulską do łez. W siódmej edycji programu dotarła aż do finału.

Reklama

Wideo VoP VII – Ania Karwan – „Purple Rain” – Przesłuchania w ciemno

Jej debiutancki album - "Ania Karwan" - ukazał się trzy lata później i okazał się bestsellerem. Płyta pokryła się złotem, a piosenka "Słucham cię w radiu co tydzień" zdobyła nagrodę na Festiwalu w Opolu (koncert Premier).

Dzięki płycie była również nominowana do Fryderyka w kategorii debiut.

Karwan na swoim koncie ma też piosenki do filmów "Ukryta Gra" i "Jak pokochałam gangstera?". W 2020 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami", w 2022 roku można było słuchać jej w programie "Mask Singer", gdzie dotarła do finału.

Anna Karwan ponownie w "The Voice of Poland"

Anna Karwan nową piosenkę "Swobodnie" zaprezentowała pod koniec marca tego roku.



"To początek mojej nowej drogi. Znalazłam odwagę na błędy, zdjęłam wstyd, oczekiwania i pretensje. Ten utwór to dojrzałe rozstanie. Z kim, z czym? Ze wszystkim, z czym nie było mi po drodze. Kiedy kolejny raz czujemy już bezsilność, to moment, w którym warto zebrać się na odwagę i w dojrzały sposób powiedzieć sobie dość. Każdy ma do tego prawo" - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Kilka miesięcy później we współpracy z Leszkiem Możdżerem wypuściła numer "Kiedy mrugam".

"Kiedy mrugam to moja refleksja o tym, że wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma, a presja, oczekiwania i stres w jakim żyjemy nie pozwalają nam być ‘tu i teraz’. Przez lata towarzyszyło mi uczucie rozdarcia między tym, gdzie byłam, a gdzie chciałam być. Będąc na scenie tęskniłam za domem, w domu tęskniłam za sceną. Praca nad emocjami pozwoliła mi poczuć spełnienie bycia w teraźniejszości, a piosenka jest zapisem tej drogi, a w interpretacji tego stanu pomógł mi Leszek Możdżer. Nasze wyjątkowe spotkanie zaowocowało nagraniem i szczególnym dla mnie występem, z którego powstał teledysk piosenki. Współpraca z tak świadomym i obudzonym artystą wznosi ten utwór na jeszcze wyższe wibracje. Do tego zmierza mój drugi album, jak i cała artystyczna droga. Żyć świadomie i uważnie" - stwierdziła Karwan.

W listopadzie wokalista wróciła do "The Voice of Poland" i ponownie - już jako gość specjalny - wykonała przebój Prince'a "Purple Rain".