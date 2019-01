Wyzywająca Cardi B podczas występu na rozdaniu "Oscars of Porn"

Raperka Cardi B nie stroni od odważnych i wyzywających kreacji. Kolejną okazją, by zaprezentować swoje wdzięki był koncert na gali rozdania AVN Awards - nagród przemysłu pornograficznego.

Cardi B wystąpiła w Las Vegas podczas imprezy branży pornograficznej - rozdania AVN Awards - nagród zwanych potocznie "Porno Oscarami".

Cardi B Performs at the AVN Awards in Vegas

Raperka jest pierwszą kobietą w historii tego wydarzenia, która dała podczas niego koncert. Specjalnie na nie przygotowała wyzywające kreacje i kusiła na scenie swoim tańcem.

Na swoim Instagramie Cardi B opublikowała zdjęcia i wideo pokazując swoje koncertowe kreacje. Pod jednym z nich napisała "jestem trochę porno gwiazdą".



Artystka zaprezentowała materiał ze swojego debiutanckiego albumu "Invasion of Privacy".



