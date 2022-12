22 grudnia 1972 r. na przedmieściach Paryża na świat przyszła Vanessa Paradis, wokalistka, aktorka i modelka. Jej pierwszy publiczny występ odbył się w amatorskim przesłuchaniu "L'école des enfants", gdy miała 7 lat. Wykonanie piosenki "Emilie Jolie" pokazano we francuskiej telewizji.

Skandal w wieku 14 lat. Ludzie spluwali na ziemię na jej widok

Na początku karierą Vanessy pokierował jej wujek, producent Didier Pain. To on umożliwił spotkanie z kompozytorem Franckiem Langolffem i autorem tekstów Etienne'em Roda-Gilem. Duet napisał dla Vanessy piosenkę "Joe le taxi", która stała się jej pierwszym wielkim przebojem. Paradis miała wówczas 14 lat.

Nagranie o taksówkarzu, który wie, gdzie dobrze się zabawić, wywołało skandal - na ścianie domu jej rodziców ktoś wymalował słowo "dziwka", a na ulicach niektóre kobiety spluwały na ziemię na widok Vanessy.

Singel przez 11 tygodni utrzymywał się na szczycie francuskiej listy. Wykonany w ojczystym języku młodej wokalistki podbił również m.in. Wielką Brytanię (3. pozycja), Norwegię czy Niemcy.

Już po premierze debiutanckiej płyty "M&J" (1988) Vanessa Paradis rzuciła szkołę. Poza muzyką zaczęła też karierę aktorską główną rolą w filmie "Białe małżeństwo". Rola wrażliwej, zakochanej w nauczycielu nastolatki przyniosła jej pierwszą filmową nagrodę - Cesara w kategorii najlepiej zapowiadającej się aktorki 1990 roku.



Clip Vanessa Paradis Joe Le Taxi

Kariera w Stanach Zjednoczonych

Wówczas związała się też reklamowo z marką Chanel. Wystąpiła w słynnym spocie Jean-Paula Goude "Bird in a Cage".

Na początku lat 90. przeniosła się do USA, gdzie rozpoczęła prace nad nowym albumem zatytułowanym po prostu "Vanessa Paradis" z Lennym Kravitzem w roli producenta. Amerykański muzyk i wokalista był jej ówczesnym partnerem.

Wcześniej (1988-91) Paradis spotykała się z francuskim wokalistą Florentem Pagny. Po rozstaniu z Kravitzem związała się z francuskim aktorem Stanislasem Merharem (1997-98).

Związek z Johnnym Deppem zakończony zdradą

W 1998 r. Vanessa Paradis związała się z amerykańskim aktorem Johnnym Deppem, którego poznała gdy ten pracował z Romanem Polańskim na planie filmu "Dziewiąte wrota".

Równolegle z karierą aktorką Vanessa Paradis rozwijała działalność muzyczną. W 2000 r. ukazała się czwarta płyta "Bliss", na której gościnnie pojawił się Johnny Depp oraz ich roczna córeczka Lily Rose Depp. Johnny Depp wyreżyserował też teledysk do singla "Pourtant".

Sielanka zakończyła się w czerwcu 2012 r., kiedy to para ogłosiła rozstanie. Plotkarskie media donosiły, że powodem był romans Deppa z 25-letnią wówczas aktorką i modelką Amber Heard, którą później poślubił.

Zdjęcie Vanessa Paradis i Johnny Depp / Kevin Winter / Getty Images

Jak dziś żyje Vanessa Paradis?

Depp i Paradis mają dwójkę dzieci: poza córką Lily-Rose Depp (ur. 1999) także syna Johna Christophera "Jacka" Deppa III (ur. 2002).

W kolejnych latach Vanessa Paradis spotykała się z francuskim wokalistą Benjaminem Biolayem (2012-15), który wyprodukował jej ostatnią studyjną płytę "Love Songs" z 2013 r. Od 2016 r. związana jest z Samuelem Benchetritem, reżyserem filmu "Dog" z jej udziałem.

Vanessa Paradis w 2013 r. wystąpiła w swoim pierwszym anglojęzycznym filmie "Casanova po przejściach". Grając u boku takich sław jak: Woody Allen, John Turturro, Sharon Stone i Sofia Vergara wcieliła się w piękną wdówkę.

"Myślę, że postać Avigal była dla Vanessy czymś więcej niż kolejną rolą. To szczególna kreacja, która zdarza się wtedy, kiedy aktor naprawdę oddaje swojemu bohaterowi kawałek siebie. Rzadko ma się do czynienia z takim zjawiskiem. Czasami rola po prostu idealnie pasuje do osoby, która ma ją zagrać. Wszyscy na planie podzielali to uczucie" - mówił przed premierą jej partner z planu i zarazem reżyser filmu, John Turturro.

W 2021 roku zadebiutowała na deskach teatru w sztuce"Maman", której reżyserem i scenarzystą jest wspomniany partner Paradis. Za swoją rolę otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Moliera.