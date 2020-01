Występy Alicji Szemplińskiej znów podbijają sieć. Internauci z całego świata są nią oczarowani

17-letnia zwyciężczyni "The Voice of Poland" Alicja Szemplińska została dostrzeżona na świecie. Jej występy zostały zaprezentowane na kanale "Best of The Voice". Oglądający nie kryli zachwytów nad Polką.

Alicja Szemplińska pojawiła się w pierwszych odcinkach przesłuchań w ciemno dziesiątej edycji "The Voice of Poland" i natychmiastowo przekonała do siebie wszystkich trenerów. Była zwyciężczyni "Hit Hit Hurra" zachwyciła wykonaniem utworu Alessi Cary "Scars To Your Beautiful" ( posłuchaj! ).

Trenerzy nie mogli przede wszystkim uwierzyć w to, ile lat ma dziewczyna. "Jesteś artystką, która może uwieść każdego i będziesz miała ogromne grono fanów. Charyzmatyczne głosy powinny trzymać się razem" - stwierdził Michał Szpak, a Kamil Bednarek zaśpiewał dla niej piosenkę. Komplementy jednak nie pomogły, a 17-latka wybrała Tomsona i Barona.

"Jesteście genialne. Najlepsza bitwa żeńska w programie" - mówili Margaret i Bednarek. "Jak to możliwe, że w tym wieku rozwinęłyście takie możliwości" - skomentował Michał Szpak.

"Jestem pewien, że wystąpicie w finale tego programu" - stwierdził Baron.

Szemplińska natychmiast po zwycięstwie w "The Voice of Poland" zaprezentowała singel "Prawie my" ( zobacz klip! ). Zgłosiła również się do walki o wyjazd na tegoroczną Eurowizję, która odbędzie się w Rotterdamie.

17-letnią wokalistkę zobaczymy już w drugim odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja 2020", gdzie o wejście do finału zmierzy się z Damianem Kulejem, Pauliną Czaplą, Weroniką Curyło, Stashką, Saszan i Aleksandrą Nykiel. Odcinek wyemitowany zostanie 9 lutego.



Tymczasem o Alicji Szemplińskiej nieco głośniej zrobiło się zagranicą już teraz. Kompilacja występów Szemplińskiej trafiła na kanał "Best of The Voice" (700 tys. subskrybentów).

Pod nagraniem pojawiło się kilkaset komentarzy, w których Polka jest komplementowana za swoją nietypową barwę. "Powinna natychmiast zrobić międzynarodową karierę" - napisał jeden z oglądających. "Fenomenalna, unikatowa" - czytamy w innym komentarzu.

Nagranie w ciągu kilku dni obejrzano ponad 400 tys. razy.