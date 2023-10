Słowa są ważne dla Rogera Watersa. Pisał je do muzyki Pink Floyd, na nowej wersji "Dark Side of The Moon" zastąpił instrumentalne solówki swoimi wypowiedziami (przeczytaj recenzję) , a podczas londyńskiego koncertu zdecydował się powiedzieć jeszcze więcej. Fani, którzy oczekiwali, by usłyszeć nową wersję słynnego albumu, musieli sporo zaczekać.

Roger Waters pojawił się w niedzielę na scenie w mieszczącym 2286 osób London Palladium i zaczął czytać niewydaną jeszcze autobiografię pod roboczym tytułem "I see you on the dark side of the moon". Jak można było się spodziewać, sekundy prędko zamieniały się w minuty, aż w końcu widzowie przez około godzinę słuchali aż trzech rozdziałów jego książki!

Muzyk zasiadł przed laptopem i występ muzyczny poprzedził przeczytaniem fragmentu notatek o swoich zwierzętach domowych. Poirytowani widzowie dosłownie nie wierzyli własnym uszom, gdy ten czytał fragmenty o kaczce o imieniu Donald. Co ciekawe, w dniu koncertu Waters wspominał kaczątko na swoim Facebooku. Pisał, że te zdjęcia "wydają się być absurdalne, choć wcale nie są". Była to zapowiedź przedziwnego wieczoru w London Palladium.

Neil McCormick z "The Telegraph" w swojej relacji z koncertu wspomina, że zachowanie Watersa było typowym dla niego pokonywaniem wszelkich możliwych barier. Muzyka nazywa "rybą wyjętą z wody".

Niezadowoleni fani, którzy przyszli posłuchać muzyki, buczeli i krzyczeli na Watersa. Ten kazał im "spi*****ać". Gdy temperatura rosła, Waters wcielający się w komików w stylu Bruce'a Forsytha i Maxa Bygravesa ubrany w różową marynarkę powiedział: "Jeśli chcecie opowiadać historie, opowiadajcie je w swoim czasie własnej publiczności we własnym p*******ym teatrze. Przy okazji, jeśli potraficie się powstrzymać i przestać krzyczeć" - apelował o spokój. Fani jednak nie chcieli go słuchać i część opuściła teatr, jeszcze zanim zespół cokolwiek zagrał.

Zdjęcie Roger Waters na scenie w London Palladium / Bav Media / SplashNews.com/East News / East News

Na platformie X od razu pojawiły się komentarze na temat wydarzenia. Jeden z uczestników napisał, że za publiczne stwierdzenie, że wydarzenie jest "g*****ne", został wyrzucony z teatru. Przyznał, że na miejscu skonfiskowano mu telefon, lecz potem poinformowano, że by nie rejestrować koncertu kamerką w telefonie każdy musiał oddać swój i spakować do specjalnego woreczka. "Zapłaciłem 500 funtów za słuchanie steku starczych bzdur i wyrzucono mnie w przerwie. Nie fajnie" - pisze użytkownik.

"Przykro mi to mówić, ale dzisiejszy koncert tak bardzo mnie rozczarował. Same piosenki były świetne, ale to samolubne g***o było nie do zniesienia, a zakończenie ponad godzinę później niż planowano jest niewybaczalne" - pisze inny uczestnik koncertu. "Kiedy trzyma się swojej fantastycznej muzyki, jest genialny. Ale 60 minut muzyki w ciągu dwóch i pół godziny to ledwie koncert. Te bzdury zrujnowały wspaniałe ostatnie 50 minut" - dodaje kolejny.

W poniedziałek odbył się kolejny z dwóch koncertów promujących nowy album. Waters zdecydował, że nie odczyta trzech rozdziałów autobiografii, a jedynie pierwszy z nich. Wykonał podobnie jak pierwszego wieczoru utwór "Mother", a potem całą nową wersję "Dark Side of The Moon".

Obecni na miejscu widzowie wypominają także Watersowi, że przez cały koncert ani razu nie wspomniał o ataku Hamasu na Izrael w ostatnią sobotę. Waters jako znany zwolennik Palestyny nie ustosunkował się do tego ataku nawet w swoich social mediach, gdzie zwykł to robić. Podziękował za to Andrew Lloydowi Webberowi za możliwość występu w jego Palladium, co wcześniej chciała zastopować Campaign Against Antisemitism.

Brytyjskie media skontaktowały się z przedstawicielami Rogera Watersa w celu uzyskania komentarza, ale jak dotąd bezskutecznie.