Roxie Węgiel ( sprawdź! ) jest jedną z najpopularniejszych młodych wokalistek. Gwiazda, która dorastała na oczach całej Polski, angażuje się w mnóstwo projektów. Ostatnio znalazła chwilę, by zatrzymać się w biegu i nieco odpocząć.

W sieci podzieliła się nagraniem, na którym widać jak wypoczywa korzystając z uroków jacuzzi i sauny. W tych chwilach błogostanu towarzyszyli jej przyjaciele i narzeczony, Kevin Mglej.

W poście na Instagramie Węgiel zaczęła zachwalać odwiedzone przez siebie warszawskie uzdrowisko. "Dla mnie to idealny pomysł na odpoczynek przed, w trakcie i po szaleństwie koncertowym. Jak będziecie mieli okazję, skorzystajcie z zabiegu hammam. Super doświadczenie!" - pisze.

Widać, że anielski nastrój udzielił się także jej fanom, którzy ochoczo zareagowali na wpis wokalistki. "Ale wypas! No i czas z ukochanym"; "Odpoczywaj kochana", "Super zdjęcia, gratulacje"; "Superowo tam mieliście" - piszą jej miłośnicy. Część liczy, że ładowanie baterii przez idolkę oznacza, że już wkrótce wyruszy w trasę koncertową.

Przypomnijmy, że 19-letnia piosenkarka już w tym roku planuje ślub z producentem muzycznym. Warto dodać, że para razem pracowała nad płytą "13+5" Roxie.

Roxie Węgiel - kim jest młoda gwiazda polskiej sceny?

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

W marcu ubiegłego roku wypuściła drugi album "13+5". Sporą popularność zdobyły piosenki "Miasto" (ponad 5,9 mln odsłon), a także "Łobuz" (duet z Beatą Kozidrak).