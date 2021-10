Wypadek w amerykańskiej wersji "Mam Talent". Kaskader Jonathan Goodwin w ciężkim stanie

Jonathan Goodwin został przewieziony samolotem do szpitala po tym, jak podobno został zmiażdżony między dwoma samochodami podczas swojego pokazu w programie.

Kaskader został zawieszony za nogi w powietrzu w kaftanie bezpieczeństwa, a dwa samochody były zawieszone po obu jego stronach. Mężczyzna miał uwolnić się z więzów, aby uniknąć wpadnięcia pomiędzy kołyszące się na linach samochody.



Coś jednak poszło nie tak - samochody zderzyły się, powodując eksplozję i miażdżąc kaskadera. Goodwin upadł na ziemię i uderzył się w głowę. Ekipa była pewna, że kaskader nie żyje.



"Podczas próby zdarzył się wypadek, w którym kaskader Jonathan Goodwin został ranny w trakcie swojego pokazu. Uczestnik natychmiast został zabrany do szpitala, gdzie jest pod opieką medyczną. Myślimy o nim i modlimy się za niego oraz jego rodzinę, w oczekiwaniu na nowe informacje o stanie zdrowia Jonathana" - przekazała rzeczniczka AGT redakcji Deadline.

Według najnowszych informacji kaskader żyje, ale znajduje się w stanie krytycznym.



Producenci serii, której gospodarzem jest Terry Crews, zdecydowali się zakończyć filmowanie w piątek, podczas gdy urzędnicy ds. BHP badają wypadek.

Wideo