Wygrał "The Voice of Poland", teraz chce pojechać na Eurowizję. Dominik Dudek prezentuje "Be Good"

Dominik Dudek pochodzi z miejscowości Młynne koło Limanowej. Przed programem mieszkał również w Krakowie, gdzie pracował w firmie budowlanej swojego ojca.

Dominik Dudek | „Wydaje się" | LIVE | The Voice of Poland 13

Eurowizja 2023: Kim Jest Dominik Dudek?

Zwycięzca "The Voice of Poland" w przeszłości mieszkał też w Katowicach, gdy studiował na Akademii Muzycznej. "Akademię skończyłem na saksofonie, ale miałem też fortepian, gram na gitarze, gram na basie, perkusji..." - opowiadał w "Pytaniu na Śniadanie".

"Nieagresywne dotarcie do słuchacza, umiejętne skupienie na sobie atencji, stojąc i śpiewając, czując i wiedząc to, o czym się śpiewa. To nie zdarza się zbyt często. Poza tym to nietuzinkowy głos. Facetów z takim głosem nie ma dużo. To jest perełka. Więc szybciutko proszę słuchać jak najwięcej nowych singli Dominika i wbić go na szczyty list przebojów" - mówił po finale programu Tomson.

Po wygranej postanowił przeprowadzić się do Warszawy. Towarzyszy mu dziewczyna, Ola, która w stolicy ma robić specjalizację lekarską. Wokalista zapowiedział natomiast, że teraz skupia się na intensywnych pracach nad debiutanckim albumem.

Pod koniec stycznia Dudek zaprezentował nową autorską piosenkę "Tak mi mów". Tym utworem zapowiedział nowe otwarcie w swojej karierze.

"The Voice of Poland". Tomson: "Wokalistom trzeba patrzeć w oczy"

Eurowizja 2023: Dominik Dudek i piosenka "Be Good"

Propozycja Dominika Dudka "Be Good" to energetyzujące, nowoczesne pop-folkowo-rockowe brzmienie. Opowiada o tym, że warto być dobrym i czynić dobro, nawet jeśli wszystko i wszyscy są przeciw nam. Bo dobro zawsze wraca - prędzej czy później.

"'Be Good' - tylko i aż dwa słowa, które chciałbym, żeby każdy wziął sobie do serca. Tą piosenką chcę powiedzieć, że ja właśnie taki chce być, a zmiany na lepsze zaczynam od siebie. Bądźmy dobrzy, świat będzie lepszy, tak po prostu" - mówi o swoim nowym singlu Dudek.

Dominik Dudek Be Good

Dominik Dudek jest autorem słów oraz współautorem muzyki. Za produkcję kawałka odpowiada Patryk Kumór i Dominic Wojtaszek-Buczkowski, czyli Hotel Torino, autorzy oraz współautorzy eurowizyjnych przebojów Roksany Węgiel (1. miejsce), Viki Gabor (1. miejsce), Sary James (2. miejsce) oraz Alicji Szemplińskiej (Eurowizja 2020).

Carla Fernandes i Sara James o używaniu mediów społecznościowych

Eurowizja 2023: Kiedy polskie preselekcje? Kto kandyduje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Przewodniczącą z decydującym głosem ma być Edyta Górniak .

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman.

W eliminacjach wezmą udział Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").



Kalush Orchestra po zwycięstwie na Eurowizji!

