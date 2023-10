Liroy latami walczył o legalizację marihuany. W latach 2015 - 2019 robił to również jako poseł. To właśnie raper z sukcesem lobbował za wprowadzeniem na polski rynek medycznej marihuany. Liroy po odejściu z polityki skupił się na prowadzeniu biznesu, który powiązany jest z produktami konopnymi. Marzec chwalił się, że w 2022 r. firma zyskała 50 mln złotych.

"2022 rok zamkniemy z 50 milionami złotych zysku. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, ale jesteśmy w paru nowych państwach. Rusza kilka naszych nowych produktów. Jako jedyni w Europie mamy tak dużą kolekcję odzieży konopnej. Wchodzimy w każdy aspekt życia obywatela. Spokojnie zamkniemy ten rok z dobrym wynikiem" - mówił w tamtym czasie rozmowie z Pudelkiem.



W ofercie jego firmy znajdziemy m.in. olejki i susz CBD. Należy do tego doliczyć również odzież z konopi i książki poświęcone zaletom korzystania z medycznej marihuany. Liroy cały czas zachęca ludzi do zwiększenia świadomości nt. tej rośliny. "Cukier żremy w wielkich ilościach, a to jeden z największych narkotyków" - ocenił.

Liroy i hiphopowa legenda

Piotr "Liroy" Marzec urodził się w Busku-Zdroju, ale jego działalność niemal od zawsze była kojarzona z Kielcami. Liroy, który w przeszłości działał pod pseudonimem PM Cool Lee, uważany jest przez wielu dziennikarzy zajmujących się hip hopem za pierwszego rapera w naszym kraju. Nie wiadomo jednak, czy jako rozpoczęcie historii gatunku w Polsce należy uważać wydanie jego mixtape'u z 1982 roku, czy też płyty z 1992 roku "East On Da Mic", która została nagrana zaraz po wojażach Liroya po Europie.

Do przełomu w karierze Marca doszło trzy lata później (1995 rok). Wszystko za sprawą płyty "Alboom", która sprzedała się w Polsce w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy. Sukces komercyjny rapowego wydawnictwa, na którym znalazły się takie utwory jak "Scyzoryk" oraz "Scoobiedoo Ya", przyczynił się do jeszcze szybszego rozwoju, coraz lepiej radzącej sobie sceny hiphopowej.

Liroy dzięki "Alboomowi" zdobył Fryderyki w dwóch kategoriach: Album roku - muzyka taneczna oraz Album roku - muzyka alternatywna. Płyta stała się jednym z najbardziej kultowych wydawnictw w Polsce. Fragmentu utworu "Scyzoryk" znalazł się nawet w serialu "Miodowe lata".

Przy okazji "Scyzoryka" warto wspomnieć, że jeden z współpracujących przy płycie muzyków, Litza (wtedy członek Acid Drinkers) był pewien klapy sprzedażowej singla i albumu. Uważał bowiem, że numer opowiadający o Kielcach nie zainteresuje nikogo poza mieszkańcami miasta. Jak się okazało, gitarzysta mocno pomylił się w swoich osądach.

Wideo Liroy & Wzgórze YAPA 3- Scyzoryk (Oryginał) Bez cenzury

Kolejne płyty Liroya nie sprzedawały się już tak dobrze, ale nadal cieszyły się sporą popularnością. Każdy z następnych trzech albumów ("Bafangoo Cz.1", "L", "Dzień Szakala. Bafangoo Cz.2") rozszedł się w nakładzie ponad 100 tys. egzemplarzy.

Kariera polityczna Liroya. Współpraca z Kukizem i mocne słowa o Korwin-Mikke

W 2015 r. Liroy postanowił zawiesić rapową karierę na rzecz polityki. Był on jedynką Ruchu Kukiz'15 w regionie kieleckim w wyborach do Sejmu. Marzec otrzymał 22614 głosów, co dało mu czwarty wynik w regionie kieleckim i tym samym został posłem.

Marzec w Sejmie spędził jedną kadencję. W międzyczasie odszedł z Kukiz'15 i założył własne koło poselskie o nazwie Wolność i Skuteczni. W 2018 roku próbował, mając poparcie partii Wolność Korwina walczył o fotel prezydenta Kielc, ostatecznie zdobywając trzecie miejsce (16 procent głosów). W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat europarlamentarzysty z listy komitetu wyborczego Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. W wyborach parlamentach w 2019 roku starał się o mandat z listy wyborczej Skutecznych. Bezskutecznie.



W 2023 roku Liroy udzielił głośnego wywiadu na Kanale Sportowym, gdzie zaatakował Janusza Korwin-Mikkego i Konfederację.



"Jeszcze przed odejściem, też udzieliłem wywiadu, w którym opisałem i jest to prawda, będę to powtarzał za każdym razem, bo byli świadkowie. Janusz powiedział, że bardzo sympatyzuje z Rosją i jakby był konflikt Polska-Rosja, to raczej opowiedziałby się za Rosją" - mówił Liroy, dodając, że "chciał mu za to nacharchać na ryj".



Te słowa miały przechylić czarę goryczy i Liroy uznał, że nie chce mieć nic wspólnego z JKM i jego partią. "Stwierdziłem, że w takim miejscu nie mogę nawet przebywać i siedzieć, gdzie taki z**b jest i powiedziałem: 'Do widzenia'" - podsumował.