Wspaniały gest Taylor Swift. Spotkała się z dziećmi, które przeżyły tragiczny atak

29 lipca rano doszło do tragicznego ataku w Southport w Anglii. Niebezpieczny mężczyzna wszedł na warsztaty tańca promowane jako "poranek z jogą, tańcami i wytwarzaniem bransoletek w rytm muzyki Taylor Swift", po czym zaatakował dzieci uczestniczące w wydarzeniu. Zginęły trzy dziewczynki: 6-letnia Bebe King, 7-letnia Elsie Dot Stancombe oraz 9-letnia Alice Dasilva Aguiar.

Napastnikiem okazał się 17-letni Axel Muganwa Rudakubana. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 25 października i odbędzie się w Sądzie Koronnym w Liverpoolu.

Chwilę po rozprzestrzenieniu się dramatycznych wieści, Swift wydała oświadczenie, w którym przekazała wyrazy współczucia rodzinom dzieci.

Taylor Swift zaprosiła na swój koncert dzieci, które przeżyły atak

18 sierpnia do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia fanek z Taylor Swift. Okazało się, że były to dwie dziewczynki, które przeżyły atak niebezpiecznego mężczyzny. Piosenkarka postanowiła je zaprosić na swój koncert na stadionie Wembley w ramach "The Eras Tour". Co ciekawe, dzieci pojawiły się również za kulisami!

"Narysowałaś gwiazdy wokół moich blizn. Ogromne podziękowania dla Taylor Swift i jej mamy za sprawienie, że ta noc była najbardziej magiczna ze wszystkich. Dziękuję, że przyniosłyście czystą radość Hope i Autumn - ostatniej nocy i codziennie" - napisała mama dziewczynek na TikToku, nawiązując do piosenki "Cardigan" ("You drew stars around my scars").

Na zdjęciu Swift jest w jednym ze swoich koncertowych stylizacji - błyszczącym jasnoniebieskim kostiumie oraz kowbojkami. Gwiazda obejmowała dziewczynki, które były ubrane w koszulki zainspirowane teledyskiem do "We Are Never Getting Back Together".

W sumie pojawiło się sześć fotografii, z czego dwa są zrobione z mamą wokalistki Andreą Swift, znaną ze świetnego kontaktu z fanami celebrytki.

