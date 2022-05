Metallica wystąpiła na festiwalu Boston Calling w Allston, Massachusetts. Ich performance na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym specjalnym - w setliście pojawiły się klasyki jak "Enter Sandman", "Master of Puppets" czy "Nothing Else Matters". Na ostatnią piosenkę fani czekali szczególnie.

W końcu publiczność usłyszała ją jako przedostatni utwór wieczoru. Poprzedziło ją mrugnięcie okiem do fanów grupy Boston, czyli riff z "More Than a Feeling". Tego co nastąpiło potem nie spodziewał się nikt! Nikt nie jest nieomylny - nawet Kirk Hammett, który grał ten numer kilka tysięcy razy.

Grupa ma wiernych miłosników, którzy są w stanie wybaczyć niemal każde przewinienie, także "popsucie" ulubionego przeboju. Zaraz po tym, jak Hammett zagrał zły dźwięk, z zażenowania upadł na podłogę i zażartował: "Przepraszam, ludzie. Jesteście tacy odjazdowi, rozproszyło mnie to, jak bardzo jesteście odjazdowi".

Chwilę po tym rozpoczął utwór na nowo, tym razem bez potknięć.

Całe nagranie można zobaczyć tutaj.