Woods Of Desolation: Sprawdź singel "Far From Here" z nowej płyty "The Falling Tide"

"The Falling Tide", czwarta płyta jednoosobowego projektu multiinstrumentalisty D., powstała w należącym do założyciela Woods Of Desolation, australijskim studiu Cold Ways, a także w ukraińskim ViTeR Music, gdzie zajęto się miksem i masteringiem. Okładkę zaprojektował pochodzący z Nowego Jorku artysta Lucas Ruggieri.

"W przeciwieństwie do współczesnych australijskich zespołów, które słyną z surowego, prymitywnego brzmienia, Woods Of Desolation charakteryzuje inne podejście, ukazujące piękno i wytworność black metalu poprzez okazałe melodyjne pasaże i rezonującą aurę" - czytamy w notce informacyjnej francuskiej Season Of Mist Underground Activists, która zaplanowała premierę "The Falling Tide" na 9 grudnia (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Teledysk do nowego singla "Far From Here" Woods Of Desolation możecie zobaczyć poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany we wrześniu, tytułowy utwór z longplaya "The Falling Tide":

Woods Of Desolation - na płycie "The Falling Tide" znajdziemy następujące kompozycje (tracklista):

1. "Far From Here"

2. "Beneath A Sea Of Stars"

3. "Illumination"

4. "The Falling Tide"

5. "The Passing..."

6. "Anew".