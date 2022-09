Wojtek Mazolewski Quintet z nową płytą. Co wiemy o "Spirit To All"?

Wojciech Mazolewski to artysta, którego nie sposób muzycznie zaszufladkować. Od lat słynie z łączenia jazzu i rocka w swoich różnych projektach, między innymi Pink Freud i Wojtek Mazolewski Quintet. W jego Quintecie, który ma już w dorobku pięć albumów studyjnych, basiście towarzyszą Joanna Duda (instrumenty klawiszowe), Marek Pospieszalski (saksofon), Oskar Török (trąbka) i Qba Janicki (perkusja).

Najnowszy album WMQ, "Spirit To All", ukaże się 23 września 2022 w dwóch wersjach - polskiej i międzynarodowej (w brytyjskiej wytwórni Whirlwind Recordings). Edycja albumu na nasz kraj znacząco różni się od międzynarodowej. Okładki obu wersji, zaprojektowane przez Mateusza Holaka, utrzymane są w innej kolorystyce. A co najważniejsze, dwa utwory, "Grey Day" i "Alchemia" są obecne wyłącznie w wydaniu polskim.

Nagrywany w 2021 w warszawskim studiu Black Kiss album jest, jak przyznaje sam Wojtek Mazolewski, odpowiedzią na duchowe potrzeby. Zawarte na nim utwory są muzyczną manifestacją różnych uczuć i stanów ducha, a także odbiciem życiowej podróży - duchowej i wewnętrznej.

Lider WMQ komentuje: "Od wielu lat byliśmy w permanentnej trasie koncertowej. W roku 2021, pomimo ograniczeń w podróżowaniu i tym podobnych przeszkód, chcieliśmy powiedzieć - jesteśmy tu i jesteśmy razem. Przekazać, że czujemy się złączeni z naszymi słuchaczami i przyjaciółmi w Polsce i w różnych miejscach na świecie, wyrazić wdzięczność za ich wsparcie, przyjaźń i obecność. To płyta o potrzebie duchowości, czułego pełnego zrozumienia i tolerancji rozwoju. Przygotowując się do nagrań, poczułem łączność między mną a wszystkim, co mnie otacza. Wewnątrz mnie pojawił się impuls, by wyrazić swoją jedność z otoczeniem. Zespół czuł tę samą potrzebę, a najlepszym sposobem, by ją wyrazić była muzyka".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojtek Mazolewski: Gramy muzykę będącą swoistym lekarstwem, talizmanem, która ma właściwości uspokajające. W tym momencie wydaje mi się to bardzo istotne Newseria Lifestyle

Album charakteryzuje unikatowe, eksperymentalne podejście zespołu do warstwy rytmicznej, zainspirowane dokonaniami Sun Ra i Art Ensemble Of Chicago. Jest ono niezwykle ważne dla zrozumienia idei albumu. Partie instrumentów perkusyjnych nagrywali wszyscy muzycy Quintetu, a część z nich - bez muzyki w odsłuchu. W ten sposób musieli intuicyjnie podchwycić rytm i puls. Wojtek Mazolewski podkreśla: "Ten eksperyment uczynił brzmienie WMQ jeszcze bogatszym. Tworząc je, świetnie się bawiliśmy. To zbliżyło nas do siebie na nowo i obudziło w nas zmysł przygody. Jako zespół naprawdę narodziliśmy się na nowo".

Koncerty Wojtek Mazolewski Quintet - jesień 2022

22.09 - Warszawa (Jassmine)

02.10 - Kraków (Klub Studio)

05.10 - GHOST LIVE

06.10 - GHOST LIVE

07.10 - GHOST LIVE

08.10 - Wrocław (Narodowe Forum Muzyki)

09.10 - GHOST LIVE

15.10 - Kołobrzeg

22.10. - Łódź (Wytwórnia)

23.10. - Gdańsk (Filharmonia Bałtycka)

27.10 - Kraków (Targi Książki)

28.10 - GHOST LIVE

05.11 - Katowice

05.11 - Katowice

06.11 - Białołeka

10.11 - Nowy Sącz

12 11 - Teatr Opole

05.12 - Szczecin (Filharmonia im. M. Karłowicza)



Czym są koncerty GHOST LIVE? "Koncerty odbędą się w nietypowych miejscach. Dokładne informacje o lokalizacji zostaną opublikowane w ciągu 24 godzin przed koncertem. Dostępne są bardzo ograniczone miejsca. Po szczegółowe informacje śledź fanpage Wojtka Mazolewskiego lub zapytaj znajomych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu" - czytamy.