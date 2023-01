Wojciech Mann to właściciel jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju, ale swoją barwną osobowość odsłaniał przed Polakami nie tylko w eterze. Czarował w "Szansie na sukces", rozśmieszał w "Za chwilę dalszy ciąg programu" czy "MdM", tworzył teksty przebojów, które pokochali Polacy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Mann: Nie wierzyłem, że z tego będzie książka INTERIA.PL

Dziennikarz muzyczny, pedagog, tłumacz, autor, prezenter, aktor, konferansjer, lektor, krzewiciel rock and rolla i miłośnik bluesa. Przygodę z radiem zaczął w wieku 17 lat.



"To moje życie muzyką było dość pasożytnicze, ponieważ sam jej nie tworzyłem. Przeszedłem zaledwie drogę od słuchania i gapienia się do przekazywania tego, co lubię, innym. Po drodze poznałem wiele sekretów świata rozrywki, rozmawiałem ze znanymi i nieznanymi jego mieszkańcami, nauczyłem się wielu potrzebnych i zupełnie niepotrzebnych rzeczy, ale, co najważniejsze, nigdy nie poczułem znużenia ani przesytu" - napisał Wojciech Mann o swojej dziennikarskiej pracy.

Reklama

Przez ponad pół wieku był związany z radiową Trójką - ze stacją pożegnał się w geście solidarności z Anną Gacek. Jest współtwórcą Radia Nowy Świat, w którym prowadzi obecnie audycje "Manniak po omacku", "Muzoleum" i "Poranna Manna".

Prywatnie Mann był trzykrotnie żonaty. Z trzecią żoną Ewą Bańską (młodszą od niego o 24 lata) ma jedynego syna - 32-letniego Marcina Manna, również dziennikarza.

Wśród licznych wyróżnień ma w dorobku m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", pięć Wiktorów, Telekamerę i tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Na oficjalnym profilu na Facebooku ma ponad 333 tys. fanów. Tak zwrócił się do nich w ostatnim wpisie z sylwestra:



"Zaniedbałem mojego facebooka, gdyż postanowiłem zlekceważyć mój wizerunek mężczyzny przystojnego, mądrego i bywałego. Mogło to się skończyć przymusowym wciągnięciem mnie na jakieś niezwykle lukratywne stanowisko. Nie wiem, czy bym wytrzymał ten zalew pieniędzy, władzy i zaszczytów. Więc jako zwykły obywatel życzę wszystkim pancernej odporności na niedogodności z datą 2023 i odnalezienia w tym roku otuchy i nadziei na coś lepszego niż mamy na razie".