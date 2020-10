Wojciech "Cieniu" Lechończak "Pięknie": Posłuchaj utworu rewelacji "The Voice of Poland"

Wojeciech Lechończak w "The Voice of Poland" obrócił co prawda jedynie dwa fotele, jednak już teraz internauci zaczęli nazywać go jednym z faworytów do wygrania w programie. Posłuchajcie utworu –"Pięknie" - który wykonał przed jurorami.

Wojciech Lechończak podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór Raya Daltona "In My Bones" i odwrócił fotele Michała Szpaka oraz Edyty Górniak.

Przy okazji jego występu trenerzy pokłócili się o słowo "Edzia", które Szpak wypowiedział w stosunku do Górniak. Ta szybko pouczyła kolegę z programu, jak ma do niej mówić.

Następnie Lechończak (pseudonim Cieniu) wykonał własny utwór "Tu jest pięknie". Piosenki uczestniczka możecie posłuchać poniżej.

Muzyk, który na co dzień występuje na ulicy, przyznał, że Polacy bywają dla niego bardzo hojni i potrafi zarobić w ten sposób od 300 do 1500 złotych w jeden dzień.



Lechończak trafił do drużyny Michała Szpaka.



