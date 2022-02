Witold Paszt nie żyje. Tak brzmiał jego ostatni post

Wiadomości

"Żałuję, że nie mogłem być z Tobą w Twojej chwili triumfu, ale wszystko przed nami. Nadrobimy!" - tak pisał Witold Paszt do Krzysztofa Prusika, który wygrał "The Voice Senior". Okazało się, że to był ostatni wpis wokalisty grupy VOX, który zmarł 18 lutego.

Witold Paszt miał 68 lat AKPA