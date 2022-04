Gala Wiktorów odbyła się wieczorem 31 marca. Podczas wydarzenia pojawiło się zaledwie kilku nominowanych do nagrody - niektórzy od początku zapowiadali bojkot imprezy.

Gościem specjalnym wydarzenia miał być Sting, który w ostatniej chwili odwołał udział w imprezie. Nie wiadomo, czy była to zasługa polskich dziennikarzy i artystów, którzy za pośrednictwem social mediów apelowali do niego, by wycofał się z błędnej decyzji o występie na imprezie TVP.

Podczas imprezy na scenie niespodziewanie pojawiła się 7-letnia Amelka, która ponad miesiąc temu ukrywając się w schronie wykonała piosenkę "Mam tę moc" z animacji "Kraina lodu". Utalentowana dziewczynka od momentu, gdy znalazła się w Polsce wystąpiła jeszcze m.in. na koncercie TVN "Razem z Ukrainą".

Reklama

Tym razem wykonała piosenkę, ale nie sama! Na scenie towarzyszyła jej Katarzyna Łaska, czyli piosenkarka i aktorka dubbingowa, która wykonuje piosenkę w polskiej wersji językowej. Była także gwiazdą programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Gdy duet wchodził na scenę, słychać było nerwowy śmiech i ekscytację dziewczynki. Po wzruszającym występie Katarzyna Łaska wyściskała dziewczynkę. Prowadzący podziękowali jej za występ, a na scenie pojawiła się mama Amelki, która wręczyła kwiaty wokalistce. Widownia reagowała aplauzem, ku uciesze młodej artystki.

Wideo Katarzyna Łaska & Amelia Anisovych - Mam tę moc (Let It Go) :: Wiktory 2021 (30.03.2022)

Wśród publiczności wręcz ciężko było wypatrzeć nominowanych, którzy w dużej mierze zbojkotowali galę. Tego wieczoru rozdano statuetki dla najlepszego aktora i aktorki, osobowość roku, dziennikarza roku, ale także w kategorii "muzycznej" - Artysta sceny. Nagrodę otrzymała sanah, która nie pojawiła się na gali.

Swoją obecnością galę uświetnił natomiast Krystian Ochman, którego nagrodzono w kategorii Odkrycie roku. Nagrodę wręczyła mu zastępująco Stinga Edyta Górniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman: "Ja tej pandemii bardzo nie lubię" Newseria Lifestyle

Programem telewizyjnym roku został show "The Voice Senior" - wspomniano także zmarłego przed niemal dwoma miesiącami Witolda Paszta. SuperWiktor natomiast trafił w ręce m.in. prezydenta Wołodymyra Żełenskiego, ale także Alicji Majewskiej czy Karola Strasburgera.





Lista nominowanych i zwycięzców:

Dziennikarz roku:

Przemysław Babiarz,

Elżbieta Jaworowicz,

Piotr Kraśko,

Andrzej Poczobut,

Bogdan Rymanowski





Aktor roku:

Marcin Dorociński,

Maciej Stuhr,

Tomasz Włosok,

Tomasz Ziętek,

Artur Żmijewski





Aktorka roku:

Magdalena Cielecka,

Maria Dębska,

Agata Kulesza,

Teresa Lipowska,

Kinga Preis





Artysta sceny:

Cleo,

Robert Górski,

Dawid Kwiatkowski,

Dawid Podsiadło,

Sanah





Twórca roku:

Jan Holoubek,

Ilona Łepkowska,

Remigiusz Mróz,

Rinke Rooyens,

Adam Sztaba





Osobowość roku:

dr Paweł Grzesiowski,

Przemysław Kossakowski,

Maryla Rodowicz,

Tadeusz Sznuk,

Iga Świątek





Odkrycie roku:

Sandra Drzymalska,

Hubert Hurkacz,

Sara James,

Ralph Kaminski,

Krystian Ochman





Sportowiec roku:

Róża Kozakowska,

Dawid Kubacki,

Robert Lewandowski,

Iga Świątek,

Anita Włodarczyk





Program telewizyjny roku:

"Czarno na białym",

"Down The Road",

"Rolnik szuka żony",

"The Voice Senior",

"Twoja twarz brzmi znajomo"





Projekt internetowy roku:

Kanał Roberta Makłowicza,

"Nauka. To lubię",

"Raport o stanie świata" Dariusza Rosiaka,

"Rezerwacje" Katarzyny Janowskiej,

Sexed.pl





Serial roku:

"Chyłka",

"Klangor",

"Osiecka",

"Skazana",

"Stulecie winnych"





Wiktor publiczności:

Katarzyna Kasia,

Marta Manowska,

Ida Nowakowska,

Małgorzata Socha,

Martyna Wojciechowska





SuperWiktory:

Alicja Majewska,

Cezary Pazura,

Andrzej Seweryn

Karol Strasburger

Wołodymyr Żełenski