Wiktoria Viki Gabor i "Szansa na sukces": Kto pojedzie na Eurowizję Junior 2019?

Finalistka "The Voice Kids" Wiktoria Viki Gabor wygrała drugi odcinek "Szansy na sukces". W ten sposób 12-latka dołączyła do Nikoli Fiedor, zostając kolejną kandydatką do reprezentowania Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior.

Wiktoria Viki Gabor to finalistka programu "The Voice Kids" AKPA

Trójka zwycięzców "Szansy na sukces" zmierzy się w finale na żywo (29 września) - to wtedy poznamy nazwisko reprezentanta Polski na Eurowizję Junior 2019. Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be".

8 września pierwszy odcinek (z gościnnym udziałem Majki Jeżowskiej) wygrała Nikola Fiedor.

W drugim (15 września) - z zespołem Blue Cafe w roli gościa - triumfowała 12-letnia Wiktoria Viki Gabor, która zaśpiewała przebój "You May Be In Love".



Młoda wokalistka jest obywatelką świata - urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii, a jakiś czas temu zamieszkała z rodziną w Polsce, w Nowej Hucie. Muzyka gra w jej duszy od zawsze. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

W drugiej edycji "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła aż do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który stał się sporym przebojem (ponad 2,4 mln odsłon).