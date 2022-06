Wiktor Dyduła dał się poznać szerszej publiczności uczestnicząc w 12. edycji "The Voice of Poland", gdzie przykuł szczególną uwagę widzów swoją charyzmą, poczuciem humoru, no i oczywiście wokalnym talentem.

Choć ostatecznie w programie zajął 4. miejsce, to nie stanęło mu to na przeszkodzie, by w stu procentach wykorzystać swój rosnący potencjał. Debiutancki singel Wiktora "Dobrze Wiesz, że Tęsknię" szturmem zawojował większość radiowych list przebojów i był najczęściej słuchanym singlem spośród wszystkich wydanych przez finalistów programu.

Po debiutanckim singlu, artysta solidnie zabrał się do roboty nad solowym materiałem, czego efektem był kolejny singel "Koło Fortuny". To przebojowa historia o przewrotnym losie, walce o swój sukces i wiarę w sprzyjający los. Utwór napisany i skomponowany przez Wiktora, jest kolejnym, po debiutanckim singlu dowodem na jego duży talent kompozytorski do tworzenia chwytliwych melodii.



Clip Wiktor Dyduła Złości Miłości

Teraz poznaliśmy trzeci utwór Dyduły - "Złości Miłości". Do piosenki powstał również teledysk. Singel bardzo przypadł do gustu fanom wokalisty. "Masz bardzo wyjątkowy głos, mega mi się podoba twój styl", "Bardzo ciekawy teledysk, pasujący do piosenki. Z nim jest chyba jeszcze lepsza. Rób swoje Wiktor, bo to jest bardzo dobre", "Cudnie to gra! Od the Voice trzymam kciuki za karierę, świetnie się wbijasz na rynek, klasa!", "Zdecydowanie jeden z najlepszych polskich głosów!" - komentują.